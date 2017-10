Maidanezii seamănă teroare între blocuri

Ori de câte ori se pune problema eutanasierii maidanezilor, există voci pro și contra, toate la fel de vehemente. Probabil că această atitudine determină autoritățile să tergiverseze în continuare chestiunea, timp în care alți și alți oameni ajung la spital, după ce fac cunoștință cu colții patrupedelor.Asupra acestei laturi a eternului „coșmar” al câinilor fără stăpân sau cu mai mulți stăpâni a dorit să atragă atenția și asociata unui salon de înfrumusețare din strada Cireșica, Alexandra Cojocaru, a cărei afacere se desfășoară la parterul blocului 16 A. Tânăra ne-a povestit că a fost pusă într-o situație extrem de delicată, una dintre clientele unității ajungând de urgență la spital, după ce a fost mușcată serios de unul dintre câinii din fața blocului: „Și mie îmi plac foarte mult câinii, însă trebuie găsită o formulă civilizată de stăpânire a fenomenului. Toată lumea știe că lucrurile sunt scăpate de sub control și bine ar fi să se hotărască odată soarta maidanezilor. Până atunci, iată, suportăm consecințele. În fața blocului sunt două cuști pentru câini și pisici. De când am început munca aici am observat că animalele se dădeau la clienți, tot timpul mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva, iar zilele trecute, unul dintre câini și-a înfipt colții în brațul unei cliente, a umplut-o de sânge. A trebuit s-o transportăm de urgență la spital, pentru îngrijiri. Situația este cu atât mai dificilă pentru mine, cu cât doamna președintă a asociației îi ține în continuare în brațe pe acești câini, mirându-se că au mușcat o femeie, întrucât până acum au mușcat doar bărbați. Nu pot să descriu în cuvinte ce atitudine ostilă a avut când am rugat-o să rezolvăm într-un fel. Asta înseamnă că, în continuare, clienții, copiii, oricine trece prin zonă riscă să fie mușcați de acești câini? Îmi doresc din suflet ca oamenii din bloc să înțeleagă gravitatea situației și să găsim împreună o soluție. Nu-mi plac conflictele și consider că există soluție pentru orice problemă, dacă se dorește cu adevărat o colaborare sinceră”.„Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat!“Președinta asociației, Leontina Tudose, nu neagă incidentul, însă nu găsește nicio explicație la agresivitatea câinelui: „Am avut acești doi câini de 14 ani, castrați de primărie, blânzi, unul abia se mișca de bătrânețe, niciodată n-au mușcat pe nimeni. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat acum. Probabil, câinele (un Lup metiș, într-adevăr de talie mare), n-a plăcut-o pe clientă, știu eu ce să vă spun? Nici vorbă să-i fi spus domnișoarei că ar fi mușcat bărbați până acum! Exclus așa ceva! Într-adevăr, o fetișcană a fost mușcată în braț, am văzut că-i curgea sânge, îmi place să fiu corectă. Însă câinii îi atacă pe cei răi sau care miros a fum sau alcool. Probabil că fata mușcată e fumătoare, nu știu ce să spun! Ca să fiu sinceră, de când s-a deschis coaforul au venit și mi-au zis că distrug câinii pentru că le sperie clienții”.Momentul a ascuțit discordia în blocExtrem de indignată și tristă în același timp, președinta asociației ne-a spus că acest nedorit episod a fost motivul care i-ar fi determinat pe cei de la firma de la parterul blo-cului „să suprime câinele”, care era paznicul blocului: „Le-am făcut cuști în fața blocului pentru că cei doi câini, nu mai mulți, ne-au păzit atâția ani de țigani, de boschetari, de furturi. Toți oamenii erau atașați de ei. Am auzit într-o seară un schelălăit puternic, iar a doua zi, n-am mai văzut câinele. Nu știm ce i-au făcut, or fi venit hingherii, l-au otrăvit…”.„Pe la toate blocurile păzesc maidanezii!“Unul dintre locatarii din zonă a ținut să ne spună că au crescut de mici acești câini în fața blocului, le-au făcut și cuști, de teama hoților și a tot felul de indivizi dubioși care le intrau în scară și le speriau copiii: „Pe la toate blocurile sunt maidanezi. Dar dacă-i lași în pace și nu te dai mare pe lângă ei, nu mușcă. N-am auzit să fi mușcat vreodată pe cineva câinii din zona noastră. Nu-mi place că s-a întâmplat asta, nu cunosc motivul… Poate că ar fi bine să fie mai multă poliție să ne apere de hoți, iar câinii să stea în curțile oamenilor, nu în fața blocurilor sau pe străzi. Dar până atunci… nu știu ce să zic… nu e în regulă așa ceva!”.Un alt locatar ne-a spus că îi repugnă din start ideea masacrării câinilor, pe care-i vede mai degrabă sterilizați și adoptați de iubitorii de animale. Mai mult, nu înțelege de ce se bate atâta apă-n piuă și nu se tranșează într-un fel problema asta: „Să nu ne ascundem după degete, animalu-i animal, nu știi la ce să te aștepți de la el. Iar aproape toate blocurile au la parter magazine și tot felul de firme, ce-ar însemna să fie toți clienții sau angajații mușcați de câini? Poliția trebuie să ne apere, nu câinii!”.