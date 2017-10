Maidanezii României, subiect blocat. Aflaţi cum stăpânesc suedezii fenomenul

2

Scandinavia

Se eutanasiaza! In toata Scandinavia (Danemarca, Norvegia, Suedia si Finlanda) se eutanasiaza toate animalele fara stapan. Dupa ce sunt tinute o sapatmana in adaposturi specializate si daca nimeni nu le revendica sau ne le cumpara, animalele (caini, pisici, etc) sunt eutanasiate. In Norvegia nimeni nu poate introduce un animal in tara daca nu trece printr-o carantina de doua saptamani... Este o diferenta enorma intre Scandinavia bogata si civilizata si Balcani, doua lumi care desi se afla impreuna in Europa, in realitate sunt separate prin mentalitate, educatie si mai ales cultura muncii...