„Mai sună-mă şi mâine!... Mai treci pe la firmă!...“

Semnale

„Mai sună-mă și mâine!... Mai treci pe la firmă!...“

Din iunie și până în prezent a fost încrezător că își va primi salariile restante. Din păcate, nici până în ziua de azi nu s-a întâmplat acest lucru. Însă, de departe, cel mai tare îl demoralizează ambiguitatea patronului: „Mai sună-mă și mâine!... Mai treci pe la firmă!...“. Replica patronului: „I-am spus clar că acum n-am bani, dar nu înțelege!“ Sub pretextul crizei economice, numărul cazurilor în care angajatorii nu plătesc salariile angajaților, mai ales în situația încetării raporturilor de muncă, dar și a concediilor, este tot mai mare. Cum îndreptarea către instanțe nu face decât să îngroașe numărul dosarelor aflate pe rol, dar și prelungirea timpului de soluționare a cererilor, oamenii vin cu reclamații la ziar, în speranța că astfel de practici vor înceta.Unul dintre cei care ne-a călcat pragul este și Nicolae Mustață, cu domiciliul în Medgidia. Bărbatul a lucrat ca șef de obiectiv la SC ADP Spada Security Guard Constanța și ni s-a plâns că are de recuperat salariile aferente lunilor iunie și iulie, probabil pentru angajator o sumă modică: „Însă pentru mine nu e chiar așa, 1500 de lei sunt totuși niște bani... Am fost nevoit să plec și pentru că patronul nu plătea, și din cauză că plecau angajații pe capete la alte firme. Nu vreau să comentez acum politica firmei, am lucrat cinci ani acolo, lucrurile au mers și bine. Chiar dacă acum există probleme, sunt ditamai omul, corect ar fi fost să nu fiu pus de atâtea ori pe drumuri, de la Medgidia la Constanța, ca să mi se spună: «Mai sună-mă și mâine! Mai treci pe la firmă!» Cel mai tare mă doare că mă minte și mă amăgește ca pe un copil!“.Firma, în reorganizareDeranjat de lipsa de înțelegere a fostului său angajat, administratorul firmei de protecție menționate, Gigi Popa, a confirmat problemele pe care le-a avut în ultimul timp, dar ne-a explicat și motivele acestei situații: 40 miliarde lei de recuperat din partea clienților: „O parte i-am primit, am făcut o serie de plăți. Au mai rămas domnul Mustață și încă o persoană cu salariile neplătite, dar mai am de recuperat 15 miliarde. Chiar am vrut să-l ajut, i-am spus clar că acum n-am bani, dar nu înțelege!” „Să ia banii de la lichidator!“Apoi, administratorul a precizat că firma a intrat deja în proces de reorganizare, potrivit legii și că, în asemenea condiții, cei care au de recuperat salarii vor trebui să se adreseze lichidatorului judiciar: „Dacă n-a înțeles, n-are decât să ia banii peste doi ani! Nu e chiar așa cum spune el! Sunt situații și situații!“.De la Inspectoratul Teritorial de Muncă ni s-a confirmat că dacă societatea se află în proces de reorganizare, atunci persoanele care au de recuperat bani din partea firmei intrate în acest proces trebuie să se adreseze lichidatorului judiciar, cu o cerere scrisă.