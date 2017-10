"Mai suferă o săptămână… apoi o să le fie bine la toţi!"

După ani de coșmar, va fi lumină și pe… strada lor

"Mai suferă o săptămână… apoi o să le fie bine la toți!"

Încă din iarna anului 2006, când a nins abundent, locuitorii din satul Arsa, ca de altfel și cei din Cotu Văii și Albești, au început să se confrunte cu întreruperi dese de curent electric, dar și cu fluctuații de tensiune când le era lumea mai dragă, consecințele răsfrângându-se și asupra aparaturii electrocasnice. Oamenii au început să sune cu disperare la Deran-jamente Enel, echipele de intervenție se deplasau la fața locului, remediau situația, însă nu trecea mult timp și avariile se repetau, dată fiind starea generală precară a instalațiilor, extrem de vechi.„Când, în sfârșit, demersurile noastre - susținuți și de primărie, au avut efect și s-a început schimbarea cablurilor vechi, ca un făcut, nu ne putem bucura, din cauză că nu se respectă orarul de întreruperi pe care îl anunță, mai exact între orele 9,00-16,00. Iar duminica trecută, de la 22,40 și până la 4 dimineața, satul nostru era în beznă totală… Când e chef se lucrează… Transformatorul e praf, cu capace de tablă și dacă trage un copil de ele, vai de capul lor… Cei de la Enel au suflat pe stâlpi și au scris cu vopsea să nu se atingă firele, că e pericol de electrocutare. Din păcate, aceste avertismente atât de importante au fost acoperite de afișe electorale… cu așa ceva nu e de glumit…!” - susține Dumitru Scripcariu, un localnic din Arsa.Marian Croitoru, consilierul vicepri-marului comunei Albești, a ținut să preci-zeze că nici primăria nu a stat cu mâinile în sân, ci a făcut toate demersurile nece-sare pentru ca atât locuitorii din Arsa, cât și cei din Cotu Văii și Albești să nu mai aibă de suferit din cauza eternelor disfunc-ționalități înregistrate, de-a lungul anilor, în rețeaua de distribuție a curentului electric.„Ce să vă spun, oamenii au dreptate, mai ales în perioada iernii erau problemele cele mai mari. Însă urmare demersurilor către Enel, în sfârșit, se schimbă toată rețeaua în localitate pe cheltuiala Enel. Nu este nici pe departe o exagerare, am fost nevoiți să cerem acest lucru, pentru că rețeaua era foarte veche, cu cabluri multe. Acum s-a tras cablu torsadat, suntem asigurați că n-o să mai fie căderi de tensiune sau întreruperi, n-o să mai fie probleme ca firele să se încurce între ele de la vânt, cum se tot întâmpla înainte!”Cât privește nemulțumirile oamenilor privind respectarea programului de lucru de către executanții lucrării, M. Croitoru ne-a asigurat că se lucrează conform programului și că nu sunt probleme din acest punct de vedere: „Mergem zilnic pe teren, știm situația cu afișele, rezolvăm și asta urgent. Important este că se face o lucrare amplă, rețeaua o să fie performantă. Acum, oamenii suferă o săptămână, dar apoi o să le fie bine la toți! Cred că la sfârșitul acestei săptămâni o să se finalizeze toată lucrarea”. Reprezentantul primăriei Albești a mai subliniat că lucrurile nu se opresc aici, în perioada următoare urmând a se rezolva și neajunsurile din satul Cotu Văii, dar și din comuna Albești, unde speră ca în aprilie anul viitor, să demareze lucrarea de electrificare a cartierului nou.Potrivit reprezentanților Enel, este vorba despre o lucrare amplă de modernizare a rețelei, executată la cererea administrației locale. Având în vedere că lucrarea este de maximă securitate, Enel își asumă, în comunicatele date, că nu poate respecta întotdeauna orele de finalizare, care depind de mulți factori, dar se lucrează intens, pentru a se termina cât mai repede posibil.