Mai spală cineva străzile „mizerabile” ale Constanţei?

Mazare primarul staTIUNII MAMAIA !

Cei nascuti mai devreme(!) tin minte cum prin anii 60-70 strazile Constantei erau spalate pe timpul verii zilnic de autostropitori la pranz si seara.Tot atunci circulau pe liniile de transport in comun autobuze descoperite("barca").A-ti aduce aminte de de o foarte buna gospodarire si intretinere a orasului nu inseamna nostalgie ci este doar un mod de a compara cu SAMBA jucata in zilele noastre pe bani constantenilor nu in Constanta(asta ar mai lipsi)ci in Mamaia.