Mai durează până când vom afla dacă legumele şi fructele conţin pesticide, nitriţi sau nitraţi

Mai durează până când vom afla dacă legumele și fructele conțin pesticide, nitriți sau nitrați

Conducerea DSP Constanța a controlat, la sfîrșitul lunii mai a.c., calitatea legumelor și fructelor comercializate pe piața constănțeană și așteaptă rezultatele analizelor de laborator. Ca urmare a numeroaselor SOS-uri privind calitatea îndoielnică a legumelor și fructelor, în mod special de import, care ajung pe mesele românilor, la sfârșitul lunii mai a.c., Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a demarat o campanie națională de verificare a calității acestora. În aceste condiții, specialiștii din cadrul DSVSA Constanța au fost obligați să verifice prezența reziduurilor de pesticide, a nitriților și a nitraților din legumele și fructele comercializate în prezent în rețeaua constănțeană. Deși le-am promis cititorilor că vom publica rezultatele controlului respectiv, din păcate, încă nu avem vești concrete în legătură cu acest subiect. l „Zilele trecute am căutat la arhiva de pe site-ul dumneavoastră și, întâmplător, am dat de articolul scris de dumneavoastră la 27 mai 2009, care îmi scăpase la data apariției. M-am bucurat să citesc că, în sfârșit, DSP-ul controlează legumele și fructele din hipermarket-uri și piețe. Nu de alta, dar la câte zvonuri circulă nu știi ce să mai crezi. Apoi am luat toată arhiva până astăzi să văd dacă ați publicat și rezultatele controlului, așa cum ne-ați promis, dar n-am găsit nimic. S-ar putea să-mi fi scăpat mie? Sau chiar nu l-ați publicat încă? Rugămintea mea către dumneavoastră este să-mi spuneți care este concluzia acestui control, pentru că sunt foarte interesat, întrucât soția mea are probleme de sănătate și trebuie să mănânce foarte multe roșii, fructe, și de când am citit articolul a cam renunțat la ele, de frica altor complicații. Vă mulțumesc foarte mult!” – Adrian Voicu, 53 ani, din Constanța. l Cultivate în România sau importate, multe dintre roșiile de pe piață ar putea fi tratate cu hormoni de creștere și cu substanțe chimice. Tomatele ar conține reziduuri de pesticide, nitriți și nitrați, substanțe ce pot fi periculoase pentru sănătatea consumatorului. Mare consu-matoare de roșii, Adela M., 48 ani, este pur și simplu obsedată de aceste zvonuri și speră ca, în sfârșit, recentul control al DSP Constanța s-o lămurească: „Eu citesc ziarul dumneavoastră, dar n-aș vrea să fiu ipocrită și să vă spun că nu-mi scapă nici un număr. Dar cu mâna pe inimă vă spun că am citit tot ce s-a scris după ce am citit articolul referitor la controlul calității legumelor și fructelor de pe piață, despre care se spun tot felul de lucruri, dar n-am văzut să se scrie despre rezultatele acestui control, așa cum ne-ați promis. Ne-ați uitat?”. Nu v-am uitat! Geronimo Brenescu, directorul DSP Constanța, ne-a explicat că rolul echipelor care au participat la această acțiune de verificare a calității legumelor și fructelor comercializate în unitățile constănțene de profil a fost de a recolta probe privind concentrația de nitriți, nitrați și pesticide din legume și fructe pe cât mai multe eșantioane de produse. După finalizarea controlului, însă, aceste probe au fost transmise spre analiză de laborator, urmând a fi făcute publice atunci vor exista rezultatele definitive. Cât va dura până când vom afla cum stau lucrurile, rămâne de văzut…