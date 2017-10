Din ciclul „Relații cu clienții”

„Mai bine mănânc ouă prăjite, decât să comand pizza la Sabroso!”

Super-ofertă la Sabroso: comanzi o pizza și primești gratis încă una egală ca valoare, dar… abia după ce vezi dublu de foame! Managerul general al firmei precizează că numai în zilele de sărbătoare, din cauza numărului foarte mare de cereri, comenzile „nu pot fi onorate atât de repede!” Te roade stomacul și ai poftă să mănânci o pizza! Nici o problemă! Ai de unde alege, căci și în Constanța concurența este uriașă în domeniu, zeci de pizzerii prezentându-și ofertele prin toate modalitățile posibile. Lucrurile s-au schimbat radical față de anii trecuți, când restaurantele cu astfel de preparate în meniu se numărau pe degete, iar pentru o comandă așteptai până ți se făcea rău. Teoretic, așa este. Ceea ce ne omoară, însă, este practica! Fără intenția de a sabota afacerea cuiva, prin apelurile telefonice către redacția noastră, mulți doritori de livrări pizza Sabroso la domiciliu au vrut să atragă atenția că, deși nu au reclamații privind calitatea produselor, ceea ce i-a surprins negativ, și nu de puține ori, este întârzierea cu care le-au fost onorate comenzile. Mai mult, ei sunt nemulțumiți de atitudinea celor care preiau comenzile telefonice, cărora le impută nesinceritatea în relațiile cu clienții. Test pe propria… foame! Pentru a ne convinge dacă așa stau lucrurile, pe 7 ianuarie a.c. am recurs la un test. Astfel, la ora 12,00, am făcut o comandă tele-fonică pentru câteva sortimente de pizza pe adresa redacției. De la celălalt capăt al firului am fost asigurați că într-o oră vom avea produsele la adresa indicată. Apoi, s-a plusat cu… sfertul academic. I-am crezut și ne-am văzut de treabă în continuare. Cum timpul se scurgea, iar comanda se lăsa așteptată, pe la ora 13,45 am revenit cu un telefon, pentru a afla care este motivul întârzierii. Ni s-a spus, scurt, că mai durează maximum jumătate de oră. Am fost generoși și am lăsat să mai treacă o oră, apoi ne-am interesat din nou de soarta comenzii. Răspunsul primit ne-a stupefiat: comanda noastră nici măcar nu intrase în lucru! Cum era și firesc, am renunțat la comandă (vorba unui coleg: „Mai bine mănânc ouă prăjite, decât să comand o pizza la Sabroso!”). Însă, ca și cititorii care ne-au semnalat această anomalie, am rămas cu un gust amar, neînțelegând de ce nu am fost avertizați, din start, cât va trebui să așteptăm. Deoarece plătim pentru serviciile oferite (deși, între noi fie vorba, nimic nu ne mai surprinde în ziua de azi!), ni s-a părut normal să avem dreptul, la nimic altceva decât sinceritate! Fiind Sfântul Ion, unitatea a fost sufocată de comenzi! Am dorit să aflăm de ce ni se refuză acest drept chiar de la managerul general al firmei, Olimpiu Verban: „Am avut foarte multe comenzi astăzi, fiind Sfântul Ion, și de la persoane fizice, și de la firme, unele preluate chiar de ieri (n.n. - 6 ianuarie), însă, fiind zi de sărbătoare, nu le-am putut onora atât de repede. Dar vă garantez că asta se întâmplă numai în zilele de sărbătoare! Într-o zi normală, o comandă durează maximum 50 de minute, iar noi dăm clienților un termen de o oră, ca să nu avem nici un fel de problemă. Ne pare rău pentru cele întâmplate!”. Cu atât mai mult nu înțelegem de ce, deși cunoșteau că sunt sufocați de cereri, cei de la preluarea comenzilor telefonice nu au catadicsit să ne avertizeze din start că vom avea de așteptat mult și bine, și chiar să ne explice care sunt motivele acestui lucru! Ar fi fost un gest civilizat, dar și o dovadă de respect nu doar față de clienți, ci și față de propria firmă! După cum însuși managerul general a confirmat-o, astfel de situații se întâmplă în zilele de sărbătoare, fără să se ia în calcul că posibilitatea ca sărbătoriții să fie puși în situații delicate în fața invitaților este și mai mare. v v v Sunt nepoliticoase, agresive, persoane cu care este greu să comunicați, comportamentul lor este supărător și interacțiunea cu ele este imposibilă? Dacă, în calitate de clienți, sunteți obligați să suportați astfel de comportamente, scrieți-ne sau sunați-ne, dragi cititori, pentru că numai astfel există șansa ca prestatorii de servicii publice să-și dea seama că succesul firmelor pe care le reprezintă depinde enorm de relația pe care o au cu clienții și de eforturile pe care le fac pentru fidelizarea acestora.