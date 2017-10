Mai bine făceau "referendum" pentru maidanezi

Referendumul s-a încheiat, în schimb, incertitudinea privind validarea acestuia continuă. Un motiv în plus pentru ca mulți cititori să-l considere doar „sugativă“ pentru banul public: „Mai bine făceau referendum pentru maidanezi! Ei sunt acum adevăratul pericol pentru județ! Dar cui să-i pese de noi? Le pasă doar de voturi!” (Irina Manteac).Oamenii cred că scrutinul a lăsat în urmă atâta haos din cauză că s-a bazat pe „multă minciună”. În vreme ce prefectul județului a anunțat că va face plângeri penale împotriva organizatorilor, pe care-i acuză de tot felul de abuzuri, organizatorii se bat cu pumnu-n piept că e o mare problemă cu numărul real al cetățenilor cu drept de vot, uitând că ei înșiși „au dispus tipărirea a 700.000 de buletine. Înainte de votare, ne-au anunțat că sunt așteptați să voteze 631.838 de oameni. Nici mai mult, nici mai puțin! Să înțeleg că am fost mințiți? Nu s-a scos nicio vorbuliță că am fi mai puțini după ultimul recensământ. Dar dacă ar fi ieșit pro-centul, mai pomenea cineva de cifrele astea? Mi-e silă de atâta ipocrizie în politica românească!” - este de părere Mara Dofin, care consideră că prioritatea reală a autorităților locale trebuie să fie soarta maidanezilor: „De când s-a răcit vremea, au turbat și mai tare. Eram singură, acum două seri, în stația de la spitalul vechi, se întunecase. O haită era în curtea spitalului, alta pe trotuar, s-au încăierat, se băteau ca nebunii printre zăbrelele gardului. M-am speriat și am vrut să dispar din peisaj, însă doi câini m-au înconjurat și au început să tragă de sacoșa mea. Am aruncat sacoșa, apoi am traversat fără să mă asigur, așa disperată eram. De ce pentru un re-ferendum mincinos au cheltuit atâta bănet, iar ca să rezolve câinii se plâng că nu sunt bani? De ce e politica asta cu susu-n jos?”.„I-am obligat noi să facă referendum?“Cititorii sunt „dezgustați” de tevatura pe care o fac organizatorii referendumului din șase noiembrie pe tema numărului real al alegătorilor cu drept de vot: „ De ce sun-tem mințiți tot timpul? Auzi între-bare: Sunteți de acord cu desființarea județului Constanța? Păi, poate să fie cineva de acord cu așa ceva?? De ce n-au așteptat rezultatele recensământului, ca să se știe oficial câți locuitori cu drept de vot există? Eu cred că ei au vrut să știe cât sunt de iubiți, și pentru că nu le-a ieșit cum doreau, acuma vin cu alte gogorițe! De ce nu tratează și problema maida-nezilor cu același interes? E clar că le pasă doar de scaunul lor!” (Clara Matei).„Maidanezii, să ne muște bine!“„Referendumul a fost sondajul USL-ului. De ce să-l plătească din banii partidului, cât se poate foarte bine și din buget? Pentru maidanezi, de ce nu fac referendum, dacă tot au bani? Sau ei au liber… să ne muște bine!” – sunt doar câteva dintre dilemele Amaliei Cristian.„Câtă ipocrizie!“Nadia Moscu este pentru alternanța la guvernare, iar până la data referendumului, decizia ei de a vota USL-ul părea definitivă: „Dacă acceptau cu decență că referendumul a picat, nu aveam nicio problemă să votez USL. Eu ce să înțeleg acum? Că nu și-au făcut înainte lecțiile, dar și-au permis să cheltuiască două mi-lioane de lei? Să le imputăm referendumul! Cineva să răspundă măcar pentru neglijență”.Referitor la spinoasa problemă a câinilor vagabonzi, oamenii cred că politicienii continuă să amâne votarea legii (care prevede eutanasierea, dacă în termen de 30 de zile de la capturare nu sunt revendicați de stăpâni sau adoptați) și din cauză că ei nu riscă să fie atacați „din mașinile luxoase cu care se plimbă. Dacă mergeau ca noi pe străzi, sigur rezolvau coșmarul ăsta! Nu contează ce vrem noi, contează ce vor ei!” (Mădălina Ștefan). Mai mult, pe șase noiembrie, în loc să li se vândă pielea ursului din pădure pe bani grei, și-ar fi dorit să fie consultați în privința sorții maidanezilor, „dacă tot nu sunt în stare s-o rezolve așa cum trebuie!”.