Machiajul care întinereşte

Machiajul în exces, chiar și de sărbători, este cu siguranță una dintre micile greșeli care te pot face să pari mai în vârstă. Află în cele ce urmează, de la Click pentru femei, cum să folosești machiajul ca pe un aliat împotriva îmbătrânirii tenului! Folosește puțin anticearcă. Dacă ai cearcăne sau pete pe față, aplică un corector doar în colțurile ochilor și pe zonele cu probleme, dar nu pe o suprafață prea mare a pielii, pentru că îți vei încărca tenul. Pudră minerală sau lichidă, în loc de pudră pulbere. Tot pentru a evita crearea unui machiaj în exces, cel mai bine ar fi să folosești o pudră minerală, care permite pielii tenului să respire și să-i confere un plus de strălucire, pentru că reflectă lumina. O altă variantă este pudra lichidă, care oferă un aspect tineresc natural, revitalizează și hidratează pielea. Spre deosebire de pudra clasică, aceasta nu evidențiază ridurile, ci le estompează și le repară, hidratând pielea. Alungește-ți genele. Un aparat pentru întors genele sau un rimel negru, cu efect de alungire a genelor, te ajută să arăți mai tânără decât ești, pentru că-ți mărește ochii. Prin alungirea genelor și aplicarea unui fard de ochi strălucitor creezi iluzia că ai ochii mai mari, ceea ce îți dă o înfățișare tinerească. În plus, rimelul negru va evidenția albul ochilor, ceea ce, de asemenea, are tot efect de întinerire.