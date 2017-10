Măcar de Revelion să fim o pasăre Phoenix!

Indiferent de problemele cu care ne șicanează viața, doar noi decidem când e momentul să ne dăm bătuți. Și dacă ne simțim vlăguiți, fără chef de viață, toate resursele sunt în noi! Fiecare are puterea de a încerca să fie, măcar de Revelion, o pasăre Phoenix! Se spune că singurele piedici de care ne lovim sunt cele pe care ni le punem singuri. Dacă vă simțiți al nimănui, v-ați întrebat câți copii sunt în centrele de plasament? Ați putea face fericite de Revelion măcar două suflete și veți uita de singurătate! Aveți 18, 20, 40 sau 50 de ani? Nimic nu vă împiedică să ajungeți acolo unde vă doriți, cu condiția să nu fiți extrem de riguroși. Doar dumneavoastră decideți cum să vă bucurați de feeria Revelionului, de mirosul prăjiturilor și de clopoței! Dacă vă veți explora propriile resurse, veți fi uimiți de ceea ce veți descoperi! Dăruiți-vă totul, măcar în noaptea magică! Și, mai ales, nu uitați să vă faceți planuri pentru 2009 și să luptați pentru îndeplinirea lor, după cum promit și cititori noștri! l „Cu toate că suntem amenințați de criză, în ianuarie 2009 eu am în plan să deshid pizzeria pe care mi-am dorit-o atât de mult. Am avut ceva probleme în ultimii ani, dar sunt hotărâtă să le întorc definitiv spatele și să mă schimb total, și psihic, dar și fizic. Chiar dacă am nevoie de ceva curaj, vreau să-mi schimb look-ul, să mă iubesc mai mult pe mine și să nu mai îmi pese de bârfele răutăcioase! Apoi, cred că totul o să vină de la sine! Doresc întregii echipe redacționale să nu se ferească de provocările vieții și să ne țină la curent cu toate noutățile și în 2009! La mulți ani dum-neavoastră și celor care vă citesc!” - Lucreția Mardare, 39 ani. l „Anul trecut mă gândeam că după integrarea în Uniunea Europeană vom avea, automat, o cu totul și cu totul altfel de viață, iar oamenii vor fi mult mai corecți. Din păcate, sunt încă mulți, foarte mulți oameni nevoiași și la fel de mulți semeni care se complac în minciună, după mine, pe primul loc fiind politicienii. Lor le doresc foarte mult ca Anul Nou să le schimbe felul de a gândi și, mai ales, de a ne trata! Dacă o să facă asta, le vom ierta greșelile, și pe cele de voie, dar mai ales pe cele fără de voie! Îi rog să înțeleagă că românul onest primește mai bine un adevăr crud decât o minciună frumoasă! Deci, doresc tuturor politicienilor un An Nou fără minciuni, cu sănătate și bucurii! La mulți ani dumneavoastră și tuturor ziariștilor din lume!“ - D. Arnăutu, 42 ani. l „Eu cred că este bine ca dorințele puse la cumpăna dintre ani să fie realiste, nu simple fabulații. Iar dacă ni se întâmplă să nu ni se îndeplinească, să nu disperăm! Și, mai ales, s-o luăm de la capăt! Pe mine, de exemplu, nimic nu mă împiedică să-mi pun aceeași dorință și în acest an, și, mai ales, să sper că de data asta mi se va împlini! Un An Nou optimist le doresc tuturor românilor!” - Floriana Diaconu, 43 ani. Fie ca 2009 să ne îndeplinească măcar dorințele puse la cumpăna dintre ani și să ne aducă multe bucurii în suflete! La mulți ani tuturor cititorilor ziarului nostru!