„Mă pot trimite, cu forţa, la pensie?“

„Mă pot trimite, cu forța, la pensie?“

O cititoare a ziarului nostru, care îndepli-nește condițiile de pensionare anticipată, dar nu dorește să se pensioneze în acest moment, s-a plâns ziarului nostru că este obligată să se retragă acum din activitate, sub forma pensionării anticipate, motivul invocat de cei din conducere fiind problemele de natură financiară ale firmei: „O avea firma probleme, dar și familia mea are o grămadă. Am copii de ținut la facultate, nu-mi permit o pensie tăiată la aproape jumătate, cum e anticipata. Chiar așa, mă pot trimite, cu forța, la pensie? Eu cred că vor să mă pedepsească, i-am deranjat cu niște pretenții și acum vine răsplata. Nu vreau să mă las, nu mi-e frică nici de judecată, pentru că mi-am văzut mereu de treabă și n-am avut, niciodată, niciun fel de sancțiune”.v v vChiar dacă acest lucru nu aduce bucurie niciunui angajat, un contract individual de muncă poate înceta și peste voința salariatului, precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Este vorba despre așa-numita încetare de drept a contractului individual de muncă. Mai exact, contractul individual de muncă poate să înceteze de drept și în cazul dizolvării angajatorului, însă numai de la data la care și-a încetat efectiv activitatea, dar și la data îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru pensionare la limită de vârstă. Cât privește inițiativa pensionării anticipate parțiale, aceasta aparține angajatului. Iar angajatorul nu poate obliga salariatul să se pensioneze anticipat, în schimb, poate folosi alte forme legale de încetare a contractului, cum ar fi concedierea sau trimiterea în șomaj.