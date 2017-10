„Mă ameninţă că tot el e proprietarul, deşi alta ne-a fost înţelegerea!“

SEMNALE

„Mă amenință că tot el e proprietarul, deși alta ne-a fost înțelegerea!“

A semnat, ca persoană fizică, un contract de leasing imobiliar, după ce a fost convins că el este proprietarul de drept al imobilului, chiar dacă nu a achitat integral suma. Pentru că a avut o rată restantă, firma de leasing (ea însăși amenințată de faliment) îi sugerează să-și ia adio de la... proprietate. Chiar și înainte de criză, numărul clienților persoane fizice care încheiau contracte de leasing imobiliar nu era foarte mare. A. Popican, în calitate de reprezentant al unei firme de profil, ne-a explicat că afacerea a primit un... ghiont destul de serios în 2008. După declanșarea crizei economice, însă, nici firmele de leasing nu se mai înghesuie să finanțeze proiectele imobiliare ale persoanelor fizice, fiind preferat tot segmentul societăților comerciale, și el în scădere. „Oamenii au alte treburi, nu toți au grijă să fie la zi cu informațiile. Totuși, cei care au făcut asemenea contracte, și-au dat seama că leasingul imobiliar pentru persoane fizice are avantaje față de creditul ipotecar “ - ne-a mai spus A. P., care le recomandă celor care semnează un contract de leasing să se informeze foarte bine, înainte, despre seriozitatea firmei de leasing, să obțină informații despre bonitatea ei, despre acționari. Asta din cauză că pe piața din România activează, pe lângă societățile mari, consacrate, care de cele mai multe ori sunt afiliate unei bănci, și societăți obscure sau puțin cunoscute. Pe de altă parte, A. Popica admite că probleme de seriozitate pot avea și beneficiarii contractului de leasing, care dacă nu respectă clauzele contractuale, vor suporta consecințele. Important este ca la semnarea unui contract de leasing, beneficiarul să fie informat asupra tuturor clauzelor, pentru a se evita stările de confuzie sau eventuale litigii pe parcursul derulării contractului. Din păcate, sunt destule situații în care se creează voit o stare de confuzie la tatonarea unor astfel de tranzacții, asupra acestui aspect atrăgând atenția cititorul nostru, Nicolas Ivan (53 ani): „Eu am vrut să-i fac fiului meu cadou de nuntă un spațiu gen hală, dar nu puteam să iau un credit bancar. Un prieten mi-a rezolvat la o firmă de leasing, s-a ocupat el de formalități. Mie mi s-a spus clar că după ce semnez contractul, eu o să fiu proprietarul. Prin februarie 2010 n-am putut să plătesc o rată, s-au cam supărat ei, dar am recuperat pe parcurs. Recent, am aflat de la cineva că firma ar putea intra în faliment din cauza crizei. Am discutat cu șeful, care a dat în bâlbâială, mi-a reproșat că nici eu n-am plătit mereu la timp, că au o grămadă de datornici. M-a amenințat că tot el e proprietarul, nu contează ce înțelegere am avut la început, poate să facă ce vrea. Dacă nu sunt proprietar, atunci ce sunt, prostul lor, banca lor?! Ajutați-mă să înțeleg treaba asta, sunt disperat! Cu stimă”. „Ne vedem în instanță!“ Am încercat să aflăm punctul de vedere al firmei incriminate de cititorul nostru, însă de la capătul celălalt al firului ni s-a spus, în termeni politicoși, că firma își rezervă dreptul de a rezolva litigiul cu clientul său în instanță, necomentând în niciun fel cele reclamate. Proprietar - abia după achitarea ultimei rate Lucrurile au fost lămurite de A. Popican, care a ținut să precizeze că firma de leasing pe care o reprezintă pune cel mai mare preț pe loialitatea față de partenerii de afaceri, atitudine care a ajutat-o să facă față crizei, perioadă în care și piața de leasing a înregistrat un recul. Pentru a se evita situații de genul celei descrise de cititorul nostru, atragem atenția celor interesați că este extrem, extrem de important ca persoana care semnează un contract de leasing să știe din start că în cazul leasing-ului, până la achitarea valorii reziduale și realizarea transferului de proprietate, poziția celui ce achiziționează bunul, din punct de vedere juridic, este doar de utilizator, nicidecum de proprietar. Totul, pentru că leasing-ul este o formă a contractului de împrumut prin care bunul respectiv este închiriat, urmând ca la finalul contractului acesta să treacă în proprietatea celui ce l-a folosit. Concret vorbind, clientul societății de leasing devine proprietar de-abia din momentul în care și-a plătit ultima rată, dată la care contractul cu firma de leasing se consideră finalizat.