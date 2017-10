Medicul de gardă

„M-au terminat durerile de spate!“

„Am 42 de ani, am o muncă sedentară, probabil că din cauza asta mă doare atât de tare spatele. Am luat analgezice, însă am probleme cu stomacul și am renunțat. Mă poate ajuta medicul cu niște sfaturi? Vă mulțumesc mult“. (Valentina Suciu).v v vCauzele durerilor de spate pot fi diferite, pornind de la supunerea coloanei vertebrale la tensiuni prea mari, tasarea nervilor datorită unei poziții incorecte a corpului și până la încordarea mușchilor gâtului și chiar ai mijlocului. Potrivit dr. Mihaela Mihai, medic specialist în kinetoterapie, în cazul femeilor, astfel de dureri pot apărea și din cauza tocurilor prea înalte. Îngri-jorător este că, potrivit statisticilor, tot mai mulți oameni se plâng de sâcâitoarele dureri de spate.Prevenirea, esențială!Medicul specialist atrage atenția asupra faptului că... tratamentul cel mai bun pentru această afecțiune este prevenirea. Totuși, odată instalate, durerile de spate pot fi rezolvate și cu remedii simple, nu neapărat cu medicamente, cum ar fi, de pildă, poziția corectă a spatelui și efectuarea unor exerciții fizice: „Întrucât cititoarea dumneavoastră are o muncă statică, indiferent de calitatea scaunului pe care stă, poziția spatelui trebuie să rămână dreaptă, pentru evitarea acumulărilor tensiunilor la nivel lombar, principala cauză a durerilor de spa-te”. Cât privește exercițiile fizice, acestea trebuie făcute zilnic, căci întăresc atât mușchii abdominali, cât și pe cei ai spatelui. Atenție, exercițiile trebuie să fie simple, fiind suficiente măcar 20 de abdomene pe zi și parcurgerea a cel puțin doi kilometri pe jos.