„M-a zburat din casa pe care mi-a vândut-o, iar poliţia nu-i face nimic!“

SEMNALE

„M-a zburat din casa pe care mi-a vândut-o, iar poliția nu-i face nimic!“

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pericole sunt peste tot, mai ales într-o perioadă de criză, însă pe piața imobiliară s-ar părea că ele ne pândesc la fiecare pas, fie în legătură cu proprietarii, cu intermediarii, creditele sau chiriașii. De aceea, experiența trăită de persoanele țepuite ar trebui să deschidă ochii celor care se angajează în asemenea tranzacții în condiții nesigure. De-a lungul timpului, ne-au mai fost sesizate câteva escrocherii imobiliare desfășurate pe raza orașului Năvodari, unele dintre… victime, intimidate de escroci, îndrăznind să se adreseze poliției abia în al doisprezecelea ceas, altele neavând curajul să ceară sprijinul autorităților statului de frică. De data aceasta, persoana care a rămas pe drumuri este o femeie și se numește F. Călin. Speriată că nu poate ieși din încurcătura în care buna ei credință a băgat-o, femeia s-a adresat, inițial, poliției, dar susține că lucrurile nu prea se mișcă, iar situația ei nu suportă amânare. „Nu m-am gândit nici măcar o secundă că ziua în care am dat garsoniera pe care fiica mea o avea în Năvodari contra unei case la roșu, pe strada Plopilor, o să ne aducă în familie atâta necaz. Dar nu e cum vrea omul, e cum vor cei care se cred tari și fac ce vor ei în țara asta, fără frică de lege, de omenie și de Dumnezeu. Cum vă spuneam, după ce am dat garsoniera, vânzătorul, numai lapte și miere la momentul ăla, a și vândut-o repede. Spunea că îi trebuie bani să își ia alt teren, mă gândesc pentru a-și face o altă casă, probabil s-o vândă din nou la roșu, ăsta e sistemul care îi aduce lui atâția bani și la oamenii cinstiți atâta nenorocire. Era problema lui să vândă garsoniera, problema noastră era să ne rezolvăm cu actele!” – ne-a declarat F. C. Femeia ne-a povestit, cu vocea strangulată de suferință, că tranzacția s-a făcut în următorii termeni: cedarea unei garsoniere care valora 22.000 Euro, contra unei case la roșu și a achitării unei diferențe de 7.000 Euro, sens în care a semnat un antecontract care i s-a părut corect. După ce s-a mutat și a făcut rost de bani, l-a invitat pe vânzătorul casei la notar, pentru a perfecta actele de vânzare-cumpărare, numai că persoana respectivă a refuzat în repetate rânduri să se prezinte la notariatul respectiv. Disperată că lucrurile se complică, păgubita a apelat la un executor judecătoresc, care, la rândul lui, l-a chemat pe vânzător să semneze contractul de vânzare-cumpărare, moment în care urma să primească și diferența de bani. Numai că și această formulă l-a lăsat rece. În schimb, ca să nu mai fie deranjat, a luat el problema în mână, femeia susținând că familia ei a fost dată afară din casă, fostul pro-prietar a schimbat yala, a pus lacăt și la poartă, iar lucrurile lor perso-nale au fost… sechestrate în imobil. „Speriată că chiar o să rămânem pe drumuri am reclamat imediat la poliție, am pus și un avocat, dar mi se tot spune să aștept. Tot văd la televizor și citesc prin ziare câtă lume e păcălită în felul ăsta și mi-am pierdut orice speranță că legea îl va pedepsi pe acest neom, care am auzit că numai cu așa ceva se ocupă. Eu iau ziarul Cuget Liber mereu, că mă interesează și m-am gândit să vă cer ajutorul, mai ales că mă tot amenință că îmi rupe picioarele și sunt foarte speriată. Poliția trebuie să mă ajute urgent, știu că are multe probleme, dar situația mea e fără altă ieșire. Vă mulțumesc din suflet și vreau să cred că mi se va da mai multă atenție!”. v v v Cum situația pare a se încadra perfect la capitolul înșelătorii imobiliare, în urma sesizării primite din partea cititoarei noastre, poliția a deschis o anchetă, agentul șef principal Fița precizând că dosarul este deja în lucru. Mai mult, în urma discuției noastre, a pus-o pe păgubașă în legătură cu „lucrătorul” care se ocupă de acest dosar: „Înțelegem că doamna vrea să urgenteze rezolvarea dosarului, dar nu se poate. Are la noi tot ce trebuie, însă un termen estimativ de rezolvare nu se poate da. Dosarul trebuie să-și urmeze filiera și la parchet, ancheta trebuie făcută corect, nu e chiar așa de simplu. Oricum, femeia și-a angajat avocat, iar noi ținem permanent legătura cu el”. Considerați că unele persoane, încântate de ofertele imobiliare, se aruncă cu capul înainte, fără să se asigure că nu vor deveni victime ale unor escroci?