Medicul de gardă

Lucrările dentare trebuie verificate

„Nu știu ce se întâmplă, însă la un an după ce mi-am pus o lucrare dentară, deja au apărut problemele, am dureri. Nu știu ce să fac, nu mai dispun de bani să-mi pun altă lucrare. Am nevoie de niște sfaturi și vă mulțumesc mult dacă mi le puteți da” (Corina Dincă).* * *În situația în care un pacient are o asemenea lucrare, dar, după un timp de la efectuarea ei, acuză dureri sau o jenă în timpul masticației, dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară, îi recomandă să consulte de urgență medicul dentist. Acesta, în prima fază, va examina lucrarea respectivă, iar după ce va exclude posibilii factori externi ai unei dureri false, îi va recomanda și îi va prescrie pacientului o trimitere către centrul de radiologie dentară. După examinarea radiografiei, tot medicul va decide dacă tratamentele de canal au fost corect efectuate. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, tratamentele se reiau pe parcursul mai multor ședințe. Totul, din cauză că în lipsa dinților, la nivelul osului alveolar apare un proces de resorbție, ce va determina o scăderere a stabilității și menținerii protezei. De aceea este recomandat ca pacienții purtători de proteze dentare să meargă la stomatolog, pentru consult, cel puțin de două ori pe an, iar aproximativ la cinci ani, proteza trebuie schimbată, căci își pierde funcționalitatea.„În prezent, există și posibilitatea unor mini-implaturi endoosoase, pe care se realizează o supraprotezare incomparabil superioară protezei clasice”, ne-a mai spus stomatologul. Această tehnică, pe lângă avantajele evidente (stabilitate, masticație mai bună), mai are și avantajul că la nivelul zonei unde sunt inserate mini-implanturile, resorbția osoasă este mult mai redusă, osul fiind stimulat funcționat. Esențial este ca astfel de lucrări să fie monitorizate de stomatolog.