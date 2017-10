Logodnicul părăsit, despăgubit în orice situaţie?

Logodnicul părăsit, despăgubit în orice situație?

„Dacă te logodești la Starea Civilă, asta înseamnă că ești obligat să te căsătorești dacă pe parcurs relația scârțâie? Am auzit că și cadourile trebuie date înapoi! Cum dovedești în instanță a cui este vina ruperii logodnei?” (Natalia Dincă).v v vEste adevărat că, potrivit noului Cod Civil, logodnicul părăsit are dreptul să se plângă justiției și să ceară despăgubiri morale, dar și restituirea cadourilor, însă potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, aceste lucruri sunt posibile numai dacă instanța decide că ruperea logodnei a fost abuzivă și de rea credință.Așadar, dacă logodna este parafată la Starea Civilă, logodnicul care rupe logodna nu va putea fi constrâns, sub nicio formă, să se căsătorească. Nici ruperea logodnei nu este supusă vreunei formalități, aceasta putând fi dovedită cu orice mijloc de probă depus de parteneri și, evident, acceptat de instanță.Nu toate darurile trebuie restituiteÎntr-adevăr, în cazul ruperii logodnei, legea prevede obligația restituirii darurilor pe care logodnicii le-au primit cu ocazia evenimentului sau pe durata perioadei de logodnă, în vederea căsătoriei. Excepție fac însă darurile obișnuite. De reținut că obligația de restituire nu intervine dacă logodna a încetat prin decesul unuia dintre logodnici.De asemenea, partea care rupe logodna în mod abuziv va putea fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei (arvunirea locației de nuntă, cheltuielile cu invitațiile, cadouri pentru nași etc.), numai în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, toate dovedite în instanță.