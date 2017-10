Locul periculos şi jalnic din buricul Constanţei

Locul periculos și jalnic din buricul Constanței

În seara zilei de 7 iulie a.c., în parculde la Casa de Cultură a Sindicatelor a izbucnit un incendiu violent, care a făcut scrum câteva barăci din apropierea bisericii, din cauza unei țigări aruncate la întâmplare. Oamenii se plâng că nimeni nu a intervenit pentru a curăța locul de resturile arse, cele de dimensiuni mici și funinginea fiind purtate de vânt prin toată zona.Dezastrul din parcul de la Casa de Cultură, odinioară etalon al Constanței, se amplifică. Trist, ponosit, dezolant, neîngrijit, acest așa-zis loc de agrement a devenit pe deasupra și periculos. Totul, din cauză că aici zac (de aproape zece ani!) tot felul de resturi din lemn abandonate în zona împrejmuită cu scânduri a parcului. În afara acestora, există și construcții improvizate, tot din lemn, care au ars aproape în întregime pe 7 iulie, inducând panică în rândul locatarilor. Din păcate, ei trăiesc în continuare cu teamă, din moment ce pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”, care au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor, au constatat că incendiul a fost declanșat de la o țigară aruncată la întâmplare: „La câte scânduri sunt în acest parc, oricând se poate declanșa un alt incendiu. Mi se pare cel mai periculos parc. Măcar din acest motiv să țină cont de ceea ce-i rugăm de zece ani: să curețe toate mizeriile și să ne redea parcul, căci este al nostru, nu numai al lor. Cine le dă dreptul celor din Primărie să-și bată joc de noi la nesfârșit? Nu le pasă de nimic, n-am văzut în viața mea atâta sfidare! De zece ani ne sfi-dează cu imagi-nea asta jalnică, ne e silă să ne uităm pe fereastră!” - ni s-a plâns unul dintre locatari, care a început să tremure de indignare.„Rugăm ISU să se implice!“„Ne rupem de la gură ca să ne plătim toate impozitele, numai noi știm cum ne descurcăm, iar domnii din Primărie ne tratează cu sictir. Degeaba s-a scris în presă, de-geaba am reclamat direct la primărie de vreo zece ani încoace, parcul ăsta tot rampă de gunoi a rămas. Avem copii care se joacă, noi suntem plecați la muncă, Doamne ferește, pot ei să pună focul cu vreun chibrit la câte lemne au la dispoziție. Dacă Primăria nu vrea să se implice, rugăm ISU să-i someze să ridice toate scândurile și lemnele din parc! Plus că toată funinginea de la incendiu e luată de vânt și dusă peste tot! Unde să ne răcorim și noi pe canicula asta, dacă nu într-un parc?” -ne-a spus B. Iulia. „Băiețelul meu, de șapte ani, se juca prin parc cu alți copii când s-a pornit incendiul. S-a speriat, de câteva nopți are coșmaruri. Cine răspunde de sănătatea copilului meu? Chiar așa, am ajuns să vorbim la stele? Le cerem să facă doar curățenie, nu să ne aducă cine știe ce dotări occidentale! Nu că n-am merita!”. Rugată să-și spună numele, femeia a replicat: „La ce ajută numele meu? Se vede cu ochiul liber despre ce vorbesc!”.Eternele promisiuniDe fiecare dată când a fost contactat de ziarul nostru pentru a le transmite constănțenilor cum se va implica pentru asanarea acestui parc, șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, ing. George Coman, le promitea constănțenilor că gardul cu pricina va dispărea urgent din peisaj, iar „terenul va fi amenajat în două-trei zile, o să vorbesc și cu părintele, să ia lucrurile bisericii de acolo!”. Și de data aceasta, le promite același lucru: „Acum sunt plecat în conce-diu, dar o să dau telefoane cui tre-buie, să curețe de pe urma incen-diului. O să-l caut și pe părinte…”.„Nu mai avem nimic acolo!“Părintele paroh Florin Grigore, de la Parohia Sfânta Treime, ne-a spus răspicat că toate lucrurile care au aparținut cândva bisericii au fost luate demult din zona împrejmuită a parcului: „Ei mai au acolo un tractoraș care iese în fiecare dimineață pe poartă, iar seara este adus la loc, nu știu la ce lucrări îl folosesc, un butoi de apă etc. Am avut discuții cu șefii de la Spații Verzi, le-am spus că pot să ridice și mâine totul de acolo, noi, ca parohie, nu revendicăm nimic!”.Considerați că de data asta par-cul va fi igienizat și redat cetățenilor?