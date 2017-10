Locuitorii străzii M. Viteazul se plâng că vibraţiile produse de autobuze le afectează casele

SEMNALE

Locuitorii străzii M. Viteazul se plâng că vibrațiile produse de autobuze le afectează casele

Din anul 2005, locuitorii străzii Mihai Viteazul din Constanța bombardează primăria cu memorii peste memorii, prin care cer ca o parte din mijloacele de transport în comun care circulă în prezent pe acest tronson să fie deviate pe strada I. Gh. Duca, însă cererea lor nu a sensibilizat încă pe nimeni. Este adevărat că în acest perimetru de trafic rutier infernal existau amplasate niște panouri care atrăgeau atenția conducătorilor auto că viteza trebuie restricționată la 30 km la oră, numai că, între timp, ele au dispărut. „Nu avem nici măcar trecere de pietoni!” – ni s-a plâns I. C., unul dintre locuitorii străzii Mihai Viteazul, care a dorit să atragă atenția că doleanța lor nu este nici pe departe un moft. Dimpotrivă, locuind într-o zonă centrală, și-au asumat din start atât avantajele, cât și dezavantajele acestui lucru. Ceea ce într-adevăr îi deranjează este faptul că trepidațiile și vibrațiile produse de autobuzele care circulă pe această stradă în număr foarte mare le afectează locuințele „iar noi nu ne permitem să le reparăm an de an. Asta e problema care ne doare, nu psihic suntem noi afectați de vibrații, cum probabil își imaginează cei care nu țin cont de rugămintea noastră. A venit, la un moment dat, într-adevăr cineva de la RATC, un inspector, așa ceva, care a văzut cum stau lucrurile, dar ne-a spus clar că este profitul regiei lor în joc și nu își pot permite să renunțe la aceste autobuze. Însă noi nu le-am propus să se renunțe definitiv, ci doar să devieze o parte din autobuze pe I. Gh. Duca, pentru ca sarcina să fie mai ușoară, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Poate că pentru dumnealor nu înseamnă mare lucru, dar pentru noi toată chestia asta e un coșmar de care trebuie să scăpăm!” – ne-a mai spus I. C. Strada este dimensionată pentru traficul actual De la Dumitru Coiciu, director general al RATC, am aflat că straturile rutiere ale străzii Mihai Viteazul au fost special dimensionate tocmai pentru a suporta un volum mai mare de trafic, lucru despre care locuitorii zonei au fost înștiințați. Mai mult, zona este monitorizată cu atenție, existând radare care țin situația sub control. În ceea ce privește mijloacele de transport public, ele au circulat în permanență pe această stradă, fiind absolut necesare pentru ca un număr mare de pasageri să poată ajunge la destinație. Reprezentantul Regiei de Transport în Comun a observat, însă, că ori de câte ori cineva „își face o vilă în zonă e deranjat de vibrații, asta e problema!”. „Taxe pentru liniștea cui?“ Un alt locuitor al străzii Mihai Viteazul (care, de asemenea, a insistat să-și păstreze anonimatul, în scopul evitării unor eventuale probleme cu autoritățile locale), admite că foarte mulți oameni au nevoie să circule prin zonă cu autobuzele, „dar și noi suntem destui cei care suferim pentru că ne sunt distruse casele din cauza trepidațiilor permanente, dar și rezistența psihică, din cauza zgomotului infernal, aici fiind o zonă de foarte mare vad tot timpul. Nu înțelegem de ce tăblițele prin care se atrăgea atenția șoferilor că viteza nu trebuie să depășească 30 km la oră nu sunt înlocuite după ce dispar! Măcar atâta lucru să se facă și pentru noi, dacă mai mult nu se vrea! Și noi plătim taxe pentru liniște sau cum s-or mai numi și ne întrebăm pe liniștea cui se duc banii noștri, căci pentru a noastră, în nici un caz?”. v v v Considerați că există soluții reale pentru ca probele de rezistență psihică la care sunt supuși locuitorii din această zonă să înceteze?