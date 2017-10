Locatarii se ceartă pe banii din penalităţi

Locatarii se ceartă pe banii din penalități

Aceste sume se folosesc la plata unor eventuale penalități calculate, la rândul lor, și de furnizorii de servicii, care aplică... pedepse financiare asociațiilor ce nu-și achită la termen obligațiile. De regulă, felul cum sunt gestionați banii care intră sau ies din conturile asociațiilor de proprietari repre-zintă un motiv de discordie atât între locatari, cât și între proprietari și conducerea asociației din care fac parte. l „Penalități, penalități, numai asta aud de la administratorul blocului nostru! O fi el contabil corect, dar de criză n-a auzit nimic? Atunci când întârziem la plată să folosească alte rezerve ale asociației, că de aia ne cere toată ziua bani, când pe fondul de rulment, când pe cel de reparații! Aș vrea să știu și eu care-i treaba legală cu penalitățile astea, că noi ne certăm ca chiorii din cauza lor!” – Ioana P., 41 ani, din Constanța. l „Numele meu este Cristiana Anghel și am necazuri cu președintele Asociației de proprietari, care a avut ideea să ne pună un procent de penalizare de 10 % la suma restantă la întreținere, indiferent dacă întârziem cu o zi sau cu o lună la plată. Casiera refuză să-mi încaseze banii pe întreținere dacă nu achit și penalizarea, și tot așa... Chiar așa pot ei să fixeze penalitățile astea după cum bate vântul? Înțeleg că și furnizorii se supără și ne iau și ei penalități, dar procentul este prea mare. Am întrebat și la alte asociații, peste tot se iau penalități, dar în procent mai mic. Aș vrea să mă lămuresc cu penalitățile astea, ce spune legea?”. Reguli clare pentru stabilirea penalităților Locatarii ar trebui să știe că există două tipuri de penalizări: 1) din partea furnizorilor de utilități, care se repartizează restanțierilor proporțional cu valoarea restanței la plata cotelor de întreținere și 2) penalizări impuse de asociația de proprietari potrivit propriului sistem de penalizări adoptat de adunarea generală de constituire a asociației de proprietari sau ulterior. Pentru întârzierea la plată a oricărei sume datorate asociației, potrivit Legii 230 din 2007, art. 49, comitetul executiv hotărăște penalizarea cu 0,2 % (sau cât a aprobat adunarea generală) pe suma neachitată mai mult de 30 de zile de la termenul de plată - ne-a explicat președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu. Măsura se aplică până când penalizarea a ajuns la valoarea sumei datorate. Locatarii trebuie informați că sumele încasate de asociație din penalități sunt venituri ale acesteia, se contabilizează într-un fond special folosit la plata unor eventuale penalități calculate de furnizori sau pentru reparații sau îmbunătățiri de interes comun. Termenul de achitare a sumelor înscrise în tabelul cu cotele lunare de plată la întreținere este de 20 de zile de la afișare, termen peste care se numără acele 30 de zile de grație, penalizarea calculându-se începând cu a 30-a zi. Și furnizorii stau la pândă! La rândul ei, pentru plata utilităților la furnizori, asociația are un termen de 15 zile calendaristice de la data întocmirii facturii. „Atenție, înainte erau 15 zile lucrătoare, dar UJAP s-a luptat pentru ca acest termen să decurgă de la data intrării în posesia facturii, dar n-am reușit să convingem pentru că au mai dat un termen... de grație de 30 de zile, tot calendaristice! Întârzierea peste acest termen dă dreptul furnizorului să calculeze penalitățile, însă începând cu ziua a 16-a!” – ne-a spus M.D. Președintele UJAP a precizat că se întâmplă adesea ca unii dintre furnizorii de servicii, de regulă RADET-ul, să calculeze și să aplice penalitățile „după cum a bătut vântul și când i-a intrat cuțitul la os a calculat penalități de prin anii 2001 – 2003 în 2004 și le-au facturat (pretins) în 2005 … 2009! Și acum ne mai judecăm unii cu alții! ENEL-ul, de exemplu, nu a stat niciodată la discuții, cum ne-a prins, cum ne-a penalizat!” Pe de altă parte, Marcel Dragu ne-a explicat că neaplicarea penalităților ar crea o mentalitate păguboasă, atât în rândul asociațiilor, cât și al furnizorilor de servicii. Or, formule de genul „Se poate și așa!” nu ar face decât să îngroașe și mai mult cifra penalităților!