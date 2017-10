Liber la gunoaie în zona plajei "Trei papuci"?

Cei care doresc să se relaxeze pe o plajă liniștită lasă fițele de-o parte și aleg să se bronzeze pe plaja „Trei papuci“ din Constanța. Din păcate, frumoasa panoramă este pângărită de mizeriile abandonate în zonă de indivizi pentru care orice loc poate fi rampă de gunoi.Nu spunem o noutate, litoralul românesc, deși este principalul punct de atracție turistică pe pe-rioada verii, n-a strălucit niciodată de curățenie, iar la atingerea acestei „performanțe” și-au dat mâna atât responsabilii plajelor, cât și turiștii, comercianții ambulanți etc. etc. Cât privește zonele limitrofe plajelor, și acestea au fost și continuă să fie în suferință din acest punct de vedere: trecătorii n-au nicio problemă să se debara-seze de tot ce le prisosește, să-și facă nevoile prin bălării (plaja „Modern” din Constanța este un exemplu notoriu; din păcate, nici plaja „Trei papuci” nu face excepție), iar cei care trebuie să se ocupe de salubrizare, au probabil alte priorități. Cititorii noștri consideră că astfel de practici sunt încurajate și de indiferența Primă-riei, care nu face niciun efort pentru a-i surprinde și a-i amenda pe „nesimțiții” care aruncă gunoaiele la întâmplare: „În țările civilizate, dacă arunci un simplu muc de țigară pe jos ești amendat cu amendă usturătoare. La noi, cu toate că foarte mulți români n-au nicio reținere să arunce gunoaie pe domeniul public, n-am auzit să fie amendați. Dacă Primăria ar face, fie și scurte razii prin locurile aglomerate, bag mâna-n foc, ar îngrășa bugetul din amenzi, plus că și nesimțiții ar avea o reținere. Dar dacă nimeni nu se ocupă de asta și mizează pe educația și conștiința omului, să nu ne mai mire că orașul a ajuns o cloacă! Poate să se supere pe mine cine-o vrea, la noi e nevoie de măsuri de forță ca să ne disciplinăm. Din păcate, o spun cu mare tristețe, ne încurajează în indisciplină și persoane din vârful societății, care ar trebui să fie un exemplu!” (ing. Ioan Mișu).„Nota patru la educație!“Revenind la plaja „Trei papuci”, în ultimii ani, acest loc frumos și liniștit este tot mai preferat atât de constănțeni, cât și de turiștii „fără fițe de Mamaia”. Chiar dacă este catalogată o plajă de nivel mediu, și aici există dotări care conferă confort și siguranță celor care vin să se bucure de binefacerile soarelui și ale mării. Din păcate, tot mizeria este cea care… atentează la frumusețea locului: „Parcă suntem blestemați, Dumnezeu ne-a dăruit atâtea frumuseți în țara asta, iar noi n-avem nicio problemă să spurcăm locuri sfinte. Uitați-vă aici, câte gunoaie aruncate pe malul falezei noastre! Locuiesc în această zonă de când mă știu. La „Trei papuci“ facem plajă nu numai noi, cei de-ai locului, ci și mulți turiști care se cazează la parti-cular. E o zonă liniștită, departe de agitație, de asta are nevoie omul în concediu!” - ne-a spus Livia Dumitru. Femeia este extrem de supărată pe cei care n-au nicio jenă să confunde malul falezei cu propria pubelă de gunoi: „Dacă fiecare om n-o să fie conștient că așa ceva nu se face, niciodată n-o să avem un oraș curat. Scrieți la ziar, poate se mai schimbă ceva!”.„Ne-am învățat să ne despută alții!“Amintindu-și de ultima acțiune mai amplă de ecologizare a plajei „Trei papuci”, o altă locuitoare din zonă a recunoscut că nu și-ar fi imaginat niciodată că este posibil ca tot felul de lucruri, inclusiv pă-turi uzate, plăpumi, perne, resturi de parchet, de gresie, pamperși, becuri arse, lustre etc. să fie aruncate pe malul falezei: „Dacă e p-așa, aruncăm toți gunoaiele aici, nu mai plătim taxa de salu-britate și așteptăm să vină tot felul de ONG-uri să curețe. E prea de tot, ne-am învățat să ne despută alții! Au curățat anul trecut și elevi de la școlile din zonă, e rușinos, așteptăm niște copii să curețe după oamenii mari!”.Într-adevăr, toate acțiunile de ecologizare de la nivelul orașului se finalizează cu „trofee” care nu fac nimănui cinste: sute de saci plini cu gunoaie adunate de voluntari care militează pentru un mediu curat de prin parcuri, păduri, faleze etc. Din păcate, la scurt timp după astfel de campanii, ca un făcut, gunoaiele reapar, dovadă că persoanele care nu pun mare preț pe calitatea mediului încon-jurător nu sunt chiar puține. De aceea, „Cuget Liber“ propune Primăriei ca în locurile în care astfel de obiceiuri par împământenite, să se amplaseze ghene pentru colectarea civilizată a gunoaielor.