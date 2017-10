Li s-a aplecat de la gogoşile electorale

Li s-a aplecat de la gogoșile electorale

Conform noilor modificări la Legea nr. 15/2003 aprobate săptămâna trecută de plenul Camerei Deputaților, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor putea primi până la maximum 500 mp, față de 300 mp, pentru construcția unei case proprietate personală. Tinerii reproșează Guvernului că în această perioadă pompează puternic fonduri publice în măsuri sociale, numai din motive electorale. Concret, potrivit proiectului de lege, tinerii din municipii și sectoarele capitalei vor putea primi între 150 și 300 mp, cei de la orașe vor avea dreptul la 250-400 mp, iar cei din mediul rural la 250-500 mp. Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliilor locale ale comunei, orașului sau municipiului în care este situat terenul. Legea nr. 15 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construi-rea unei locuințe proprietate personală a permis, în 2003, acordarea a 150 - 500 mp de teren, iar în 2004, suprafețele au fost reduse la 150 - 300 mp, indiferent de amplasament. Ingrediente pentru prepararea voturilor Că ne aflăm în an electoral este evident pentru oricine, Puterea aducându-și subit aminte de nevoile celor mulți. „Părerea mea și a altor tineri din anturajul meu este că și acest proiect de lege, care ar trebui să aibă priză la tineri, nu este altceva decât una din gogoșile electorale care ni se servesc de ani buni. Dacă politicienii au nevoie de voturile noastre, ar fi bine să dea niște legi care se aplică în mod cinstit, nicidecum să vină cu tot felul de cosmetizări ale unor legi, bune dealtfel, dar de care nu beneficiază decât cei cu pile și relații“. Teoretic sună bine! „Imediat după ce s-a dat Legea 15, în 2003, mi-am făcut planuri mari: vârsta îmi permitea, nu am avut niciodată și nici nu dețin în prezent o locuință sau un teren pe care să-mi pot face o casă în România, iar părinții mei nu au și nici nu au avut în proprietate vreun teren în suprafață mai mare de 500 mp în Constanța, unde locuiesc de când se știu, și nici pe la țară nu au vreo casă. Am depus, în urmă cu un an și șapte luni, o cerere pentru un lot de casă la primărie. Doamna care mi-a înregistrat cererea a fost foarte drăguță și mi-a explicat că va trebui să am ceva răbdare, până se rezolvă toate problemele cu retrocedările, că e scandal mare cu cei care nu și-au primit drepturile, că statul român e dat mereu în judecată la CEDO, dar să am încredere că, până la urmă, problema mea o să se rezolve. Pe undeva, să știți că înțeleg chestia asta cu retrocedările, din cauză că am avut în familie un caz foarte sensibil. Un unchi de-al meu, a cărui casă naționalizată fusese, între timp, vândută de stat chiriașilor care o ocupau, deși avea hotărâre judecătorească definitivă, n-a reușit să-și recapete casa. Tocmai își făcuse dosarul pentru CEDO, dar n-a apucat să-l depună, sărmanul, din cauză că, de atâta supărare, între timp, inima i-a cedat" - ne-a povestit C. Văleanu, din Constanța. Chiar dacă tânărul înțelege de unde izvorăște pasiunea subită pentru… gastronomie care-i cuprinde pe politicienii români în preajma oricărei campanii electorale, le atrage atenția că dacă nu-și vor diversifica meniul și vor insista, invariabil, pe gogoșile electorale, în cele din urmă votanților li se va apleca…