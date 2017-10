Din ciclul „Curățenie doar când scrie presa!“

„Leoparzii“ din spatele gardului din parcul Casei de Cultură

„Afară e vopsit gardul, înăuntru, leopardul!”, este o veche zicală românească. Un closet de tipul celor din cătune uitate de lume, un WC ecologic răsturnat la doi pași de Colegiul de Artă „Regina Maria”, dale din beton și mizerie cât vezi cu ochii, aceștia sunt câțiva dintre… leoparzii ascunși vreme de un deceniu după gardul care împrejmuia circa o mie metri pătrați din suprafața parcului din zona Casei de Cultură din Constanța.Despre distrugerea sistematică a acestui parc, odinioară etalon al Constanței, paradoxal, nu de oameni certați cu bunul simț, ci prin îngăduința primăriei orașului, am scris de multe ori în ziarul nostru. Reamintim cititorilor că o suprafață de circa o mie de metri pătrați a fost „furată” din circuitul acestui parc în urmă cu circa zece ani de zile, când s-a început construcția bisericii, pentru ca, ulterior, aici să-și găseas-că locul tot felul de „ciorcioboate”, spre disperarea locuitorilor din zonă (și nu numai), care nu mai suportau panorama jalnică de care aveau parte zi de zi, plus că și zona destinată promenadei și relaxării a intrat serios la apă. Culmea este că de fiecare dată, șeful Serviciului de Spații Verzi din primărie le promitea constăn-țenilor că se va acționa imediat pentru rezolvarea problemei.Disperați că deși orașul duce o lipsă acută de parcuri și zone verzi, iar cele existente sunt batjocorite în ultimul hal, oamenii au insistat să revenim, încrezători că, fie și în ceasul al doisprezecelea, primăria va ține seama de doleanța lor. Au fost și voci care ne-au atenționat că în ciuda campaniei pe care am inițiat-o pe această temă, primăria va continua să ne ignore, deși problema nu este, nici pe departe, a ziarului nostru, ci pur și simplu a constăn-țenilor: „Dacă voi continuați să vă implicați în povestea cu parcul acesta, fiți siguri că nu se va rezolva nimic în veci! În fața celor de la primărie, Cuget liber e văzut ca fiind organul PDL. În consecință, nu dă doi bani pe ce scrieți voi…”- am citat din comentariul postat online pe 12 iulie a.c. de Minimum, la articolul „Locul periculos și jalnic din buricul Constanței”, în care semnalam că datorită nenumăratelor materiale inflamabile din parc, în seara zilei de 7 iulie a.c., a izbucnit un incendiu care a distrus două barăci de lemn, oamenii din zonă fiind îngroziți că acest episod s-ar putea repeta oricând. Mai mult decât atât, la o săptămână de la incendiu, nimeni nu intervenise pentru a curăța locul de resturile arse, acestea fiind purtate de vânt prin toată zona.Perseverența a mișcat ceva…Văzând că nu avem de gând să punem capăt acestei campanii, cei răspunzători din primărie s-au văzut obligați să acționeze. Așa se face că în dimineața de 18 iulie le-au făcut o mare surpriză locuitorilor din zonă: „Nu ne-a venit să credem că după zece ani în care am țipat că acest parc e o mare mizerie, au scos gardul, au luat containerele, dar au lăsat în urmă toată mizeria, dale din beton, un WC obișnuit, de țară, oricine poate să cadă în el, plus unul ecologic, răsturnat chiar vizavi de școală și restul de mizerie. Parcă s-a mai luminat puțin locul, dar e păcat că nici după trei săptămâni de când au luat gardul nu i-am mai văzut pe aici. Doamne ferește să facă ei treaba până la capăt! Mai dați-le un bobârnac, poate-și aduc aminte că sunt plătiți din banii noștri și să-și termine treaba!” -ne-a spus, indignat, B. Ilie. „Atâta dispreț față de oameni este de nepermis, iar primăria trebuie să înțeleagă asta! Dacă n-au oameni să curețe, să-i pună pe cei care iau ajutor social din banii noștri. Dar să se grăbească, că de n-o fac, o să trimitem un set de poze la Uniunea Europeană, să vadă câtă grijă au ai noștri de mediul în care trăim! Cu vorba bună nu merge la acești oameni!”-ne-a spus o locatară din aleea Daliei, care a considerat că e mai bine să nu ne spună numele.Oamenii se întreabă dacă nu cumva, în stilul deja consacrat al primăriei, va fi nevoie să treacă alți zece ani pentru ca zona să fie salubrizată și redată circuitului parcului? Pe de altă parte, îi avertizează pe cei care le-au tot promis că își vor face treaba că vor persevera în încăpățânarea de a li se reda acest parc, sperând că ziarul nostru va pune capăt campaniei abia când scopul va fi total atins! Le promitem că vom fi la fel de perseverenți, că doar perseverența este elementul esențial care stă la baza reușitei!