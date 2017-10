Legume care te scapă de tuse

Vineri, 22 Februarie 2013

Sucul de ridiche neagră. Are proprietăți antitusive, desfundă căile respiratorii și este un bun imunostimulator. Ridichea neagră conține vitaminele A, B și C, eficiente în lupta cu răcelile și gripa, dar și potasiu, calciu, iod și magneziu, minerale de care organismul are nevoie când este slăbit. Rețeta: Scobești o ridiche neagră de mărime medie și umpli golul cu câteva lingurițe de zahăr. Lași o zi la macerat, timp în care se formează un sirop gros. Iei câte trei-patru lingurițe pe zi, până la macerat.Usturoiul, antibiotic natural. Tusea rezultată în urma răcelilor, a amigdalitei și a pneumoniilor poate fi vindecată și cu ajutorul usturoiului. Acesta are proprietățile unui antibiotic, conținând allicină. Totodată, e și un puternic antibacterian. Oregano și cimbrișorul au acțiune expectorantă. Rețetă: Fierbi patru-cinci căței de usturoi în 300 de ml de apă, în combinație cu o linguriță de oregano și una de cimbrișor tocat. După ce au dat în clocot, iei de pe foc, adaugi o lingură de miere și amesteci bine. După ce s-a răcit, iei câte două-trei înghițituri, după fiecare repriză de tuse.Hreanul. Are proprietăți de vindecare a tusei datorită conținutului bogat de săruri minerale, magneziu, uleuri volatile dar și pentru că este un puternic antibiotic natural și un expectorant bun. În schimb, ceapa și mierea au rol calmant. Ceapa este bogată în vitamina C, recunoscută pentru lupta împotriva răcelilor și a gripei. Rețetă: Cea mai bună rețetă vine tocmai din Rusia, țară recunoscută drept un pol al frigului și este format dintr-o lingură de hrean ras, din cinci lingurițe de miere și două linguri de ceapă rasă. Amesteci bine toate ingredientele, după care torni 500 de ml de apă fierbinte și apoi lași să dea în clocot de câteva ori. Vei obține un sirop pe care trebuie să-l bei de patru ori pe zi, câte două lingurițe de fiecare dată.