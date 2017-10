Legile lor şi legile noastre…

Puncte de vedere

Legile lor și legile noastre…

Din cauza termenilor juridici neclari și interpretabili din majoritatea textelor de lege românești, moravurile politice sunt definite de cititori cam așa: „Să trăiești bine mersi deasupra legii, să te îmbogățești peste noapte și, mai ales, să rămâi nepedepsit de justiție!”. Deși se vehiculează ideea că românii și-au cam întors fața de la politică, chiar dacă sunt sictiriți de spectacolul jalnic ce li se oferă, zi de zi, de către „cei mai desăvârșiți actori-politicienii“, ei nu par dispuși să le înghită, la nesfârșit, gogorițele, mai ales când este vorba despre modul de interpretare a legilor. Cu atât mai mult, sunt uimiți cum se tergiversează anchetele în cazul celor opt foști și actuali miniștri suspectați de corupție, din moment ce la DNA au ajuns, „după lupte seculare între președinte și ministrul Justiției“, avizele pentru începerea urmăririi penale a acestora, iar șeful DNA consideră că anchetele nu sunt afectate de vreo lipsă de procedură. Pe de altă parte, președinții celor două Camere ale Parlamentului, dar și premierul, cred că procurorii nu pot începe urmărirea penală în cazul lui Adrian Năstase, Codruț Șereș, Miron Mitrea și Paul Păcuraru fără acordul legislativului, specialiștii în drept constituțional fiind și ei de aceeași părere. Legile țării - „renovate din temelii“! Într-o țară în care se comit atâtea erori judiciare, iar legile sunt aproape intraductibile în momente cheie („aduceți-vă aminte de perioada suspendării președintelui!”), percepția multor cititori ai ziarului nostru este că „Legile României trebuie renovate din temelii, să fie eliminate chiar și virgulele, că și astea se interpretează când este vorba de politicieni prinși în ofsaid…”. (Despina Bucur, 57 ani) Circ politic, demn de Cartea Recordurilor De aproape două săptămâni, asistăm la un haos politic demn de Cartea Recordurilor, iar tema de bătaie o constituie, incredibil, legile românești, interpretate după bunul plac sau aruncate pur și simplu la gunoi chiar de cei care le-au făcut: iubiții noștri aleși! Tot de atâta vreme, președintele se bate în scrisori cu ministrul Justiției, epistole care au înregistrat retururi… poștale, de asemenea, demne de Cartea Recordurilor! Chiar dacă percepția unora este că asistă la un haos politic, Andrei Sucitu, 44 ani, din Constanța, crede că totul se desfășoară după un plan foarte, foarte bine ticluit, care să le permită politicienilor să trăiască mult și bine deasupra legii, să se îmbogățească rapid și să nu răspundă în fața justiției. „Asta este problema despre care discutăm. Asistăm, din 2004, la lovituri pe față sau sub centură la adresa președintelui României, din cauză că este primul președinte care a avut și are curajul să se lupte cu sistemul ticăloșit și, mai ales, cu legile ticăloșite ale acestei țări, legi făcute de politicieni corupți, ca să le apere în veci interesele. Asta este problema cea mai mare, pe care noi, oamenii de rând, nu trebuie s-o mai tolerăm. Nu degeaba se spune că «Somnul națiunii naște monștri!». Continui să cred că românii nu și-au întors fața de la politică, dar sunt sictiriți de gogorițele politicienilor. Iar ceea ce se întâmplă în ultimul timp, când o sută de iluștri juriști ai acestei țări interpretează în o sută de feluri aceeași lege, este cea mai bună dovadă că politicienii, prin ambiguitățile intenționate ale textelor de lege, au vrut să se pună la adăpost de orice răspundere în fața justiției“. La veșnicul adăpost al prigoanei politice! „De ce politicienii, indiferent de coloratura politică, au senzația că anchetele în care sunt implicați sunt o răzbunare politică? Oare, ei știu câte erori juridicare se comit în această țară, câți oameni nevinovați au suferit condamnări nedrepte, mai rău decât în vremea comuniștilor, tocmai pentru că legile sunt atât de neclare? Dacă a face legi este obiectul muncii parlamentarilor, atâta vreme cât ei înșiși nu sunt în stare să le interpreteze, la o adică, atunci nu ei trebuie să răspundă pentru incompetență profesională? Cu ce tupeu legile lor ne trimit pe noi, oamenii simpli, atunci când facem erori la locul de muncă sau în altă parte, la închisoare, și pe ei, nu? Astea sunt răspunsurile pe care le aștept și am răbdare să le primesc chiar și în campaniile electorale care urmează!”. Au „rămas tablou“ văzând circul pe care-l întrețin politicienii, „la televizor“ , pe tema celor opt dosare penale ale unor foști și actuali miniștri, și cititorii V. Stoian (37 ani), Ion Ruță (49 ani), Vasilica Damian (52 ani), Laur Stângă (32 ani), Mihaela Berbec (56 ani) și Nina Alexe (43 ani).