Legea tichetelor de masă, „la mâna angajatorului“?

Niciun angajator nu este obligat, prin lege, să dea bonuri de masă angajaților, fiind doar opțiunea lui să acorde sau nu acest tip de beneficiu. În prezent, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei/zi/angajat.Potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea alocației individuale de hrană sub formă de tichete de masă se stabilește prin dispozițiile contractului colectiv de muncă, după ce au fost evaluate elementele specifice unității respective - ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Având în vedere că legea nu îi impune angajatorului să dea salariaților aceste tichete, evident că există și firme care dau tichete, și firme care aleg să nu facă acest lucru. Or, această realitate îi împarte și pe salariați în două tabere: cei mulțumiți de acest beneficiu și tabăra nemulțumiților, care nu înțeleg de ce legea tichetelor de masă este „lăsată la mâna angajatorului?”. Modul cum este gestionată Legea tichetelor de masă este îngroșată și din alte motive, pe care le vom prezenta în continuare.Decizia angajatorului„Pe unde am lucrat până acum, am primit bonuri de masă. La firma la care lucrez în prezent, nu se dau. Legea tichetelor e pentru toată lumea, sau e ceva la mâna angajatorului?” - este dilema unui cititor.Specialista în probleme de muncă a ținut să atragă atenția că orice lege trebuie să fie res-pectată în funcție de prevederile pe care le conține. Cât privește legislația privind acordarea tichetelor de masă, aceasta prevede clar că este decizia angajatorului să le acorde sau nu. Însă, din momentul în care a luat această hotărâre, angajatorul este obligat să respecte legea, nemaifiind la latitudinea lui interpretarea ei într-un mod mai favorabil.Masă gratuită sau bonuri„În loc de bonuri, firma ne dă o masă gratuită la cantină. Suntem câțiva cu probleme de sănătate, care ținem regim și am rugat să primim bonuri de masă, dar ni s-a spus clar că nu se poate. E legal?”.Da, este legal ca angajatorul să asigure masa angajaților la can-tină, în loc să le dea tichete de masă. „Câtă vreme nu este prevăzută acordarea bonurilor în regula-mentul intern sau în contractul colectiv de muncă, angajatorul nu le dă și punct. Nimeni nu-l obligă să dea tichete unui grup de salariați” – a adăugat M. Crivea.Când se înapoiază tichetele„E normal să-ți ceară înapoi bonurile de masă dacă te-ai îm-bolnăvit, după ce le-ai și cheltuit?”.Da, înapoierea tichetelor este prevăzută de lege, însă numai în două situații: 1. Dacă salariatul a primit, în avans, tichetele pentru toată luna și ulterior, a intrat în concediu medical, el va trebui să returneze tichetele de masă aferente concediului medical, consi-derate zile nelucrate. Iar dacă angajatorul nu face asta, tocmai a săvârșit o contravenție. Potrivit Legii privind acordarea tichetelor de masă, astfel de contravenții pot fi constatate de către inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor. 2. De asemenea, în cazul în care contractul de muncă al salariatului încetează în cursul lunii pentru care deja a primit tichetele, acesta are obligația să returneze toate bonurile de masă aferente zilelor nelucrate.Drept pentru funcția de bază„Eu lucrez în două locuri, la o firmă cu normă întreagă, și în altă parte, pe program de 3 ore. Am dreptul la bonuri de masă și de la a doua firmă, cu reducere raportată la numărul de ore lucrate?” - este dilema unei cititoare, care mai susține că unii colegi, în loc de sporul pentru munca suplimentară, primesc bonuri de masă.Bonurile de masă pot fi acordate salariaților, indiferent dacă au contract cu timp de muncă normal sau parțial, însă numai de către so-cietatea la care au funcția de bază, deci nu pot fi luate din două locuri de muncă. De asemenea, tichetele de masă nu pot fi echivalate ca spor pentru munca suplimentară, iar angajatorul care dă mai multe tichete decât are dreptul salariatul în luna respectivă încalcă legea.Cât privește valoarea unui tichet, care este de 9,35 de lei în momentul de față, de la 15 februarie a.c., angajatorul este obligat s-o respecte. Totul, din cauză că valoarea alocației de hrană se poate modifica numai în baza unor criterii stabilite prin lege și nu după cum hotărăște un angajator sau altul, la un moment dat.