Legătura dintre artrită şi gută

Medicul de gardă

Legătura dintre artrită și gută

„Am fost la doi doctori, unul mi-a spus că am gută, celălalt că sufăr de artrită. Explicații mai multe n-am primit, în afară că trebuie să renunț la carne. Nici eu nu mai știu ce am și de ce m-am îmbolnăvit, pentru că nu beau, nu fumez! M. Marin”.v v vDin start, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că guta nu este altceva decât tot o formă de artrită. Referitor la recomandarea de a se renunța la carne, s-a ajuns la concluzia că persoanele care consumă carne prea multă riscă să se îmbolnăvească de gută. Motivul este acela că, în general, carnea, mai ales cea de vânat, este foarte bogată în prurine, răspunzător de această boală fiind excesul de acid uric din sânge.Bărbații, mai afectați. Studiile arată că guta este o afecțiune mult mai frecventă în rândurile bărbaților. Referitor la dilema cititorului nostru privind cauzele bolii, având în vedere faptul că unele medica-mente au capacitatea de a crește concentrația de acid uric, produ-când hiperuricemia. În această categorie intră diureticele, imuno-supresoarele, medicamentele care conțin niacin etc. Pe de altă parte, nu trebuie omis nici faptul că unele boli, prin natura lor, pot contribui la modificarea valorilor acidului uric (anemia, hipertensiunea arterială, bolile renale de natură cronică, hipertiroidism etc.).