Leacuri simple pentru ochi

Ştire online publicată Vineri, 21 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Stăm în fața calculatorului ore în șir, ne plimbam prin gaze de eșapament, respirăm praf etc, iar ochii reacționează la toate aceste lucruri. La unele persoane mai puțin, iar la altele se înroșesc, lăcrimează și există veșnic acea senzația de corp străin în ochi. Cum sunt foarte sensibili, ochii au nevoie să o îngrijire deosebită. Iată ce putem face, potrivit Click.ro, dacă avem o sensibilitate a ochilor mai mare, dacă se înroșesc la praf sau chiar ne lăcrimează:1. Se prepară o infuzie din 1,5 l de apă fiartă și flori de șoc și flori de tei în părți egale, 50g din fiecare plantă. Se înmoaie comprese sterile în acesta infuzie și se aplică pe pleoape 15 minute. Infuzia înainte de a fi aplicată trebuie să fie călduță. 2. Un alt remediu cu rezultate miraculoase este spălarea ochilor cu o infuzie de albăstrele. Se pun două linguri de plantă la 1l de apă fiartă. Ochii se spală cu infuzia călduță. Această infuzie are efecte foarte bune și asupra ridurilor, prin efectul tonifiant asupra mușchilor lăsați. 3. Feliile de dovlecel aplicate pe ochi dau, de asemenea, rezultate nemaipomenite. Se pun feliile de dovlecel pe ochi și se acoperă zona ochilor cu un prosopel umed timp de 15 minute.4. Feliile de castravete aplicate pe ochi au foarte bune efecte pentru calmarea ochilor iritați. Îi poți folosi în două moduri. Fie îți tai două felii de castravete pe care le ții pe ochii închiși, fie îți faci un suc din mai mulți castraveți. Înmoi două dischete demachiante în acest suc și le pui pe ochi pentru cel puțin 15 minute. 5. Cartofii. Cartoful este bogat în amidon. Acesta acționează că un agent anti-inflamator pentru a calmă ochii iritați. Tot ce trebuie să faci este să cureți cartoful de coajă, să îl speli și să-l lași să se usuce. Taie rondele subțiri și aplică pe ochi seară, înainte de culcare, 15 minute. 6. Albușul de ou. Un alt remediu foarte eficient este albusul de ou. Ai nevoie de 1-2 albușuri pe care trebuie să le bați bine. Spumă obținută se aplică cu ajutorul unei dischete demachiante pe pielea de sub ochi; ajută la restabilirea echilibrului pielii și al sângelui de la nivelul ochilor. 7. Apă rece sau lapte. Spălatul ochilor cu apă rece de dimineață este un alt remediu benefic. Apă rece contracta vasele de sânge și calmează ochii umflați. Și laptele este foarte eficient când avem ochii roșii și inflamați. Înmoaie două dischete demachiante în lapte și ține-le pe pleoape 15 minute, de 2-3 ori pe zi.