Leacuri simple pentru bila puturoasă

Ştire online publicată Miercuri, 27 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În limbaj medical, o bilă leneșă se numește dichinezie biliară hipotonă.Acest tip de dischinezie apare în special la persoanele sedentare și la cele care își desfășoară activitatea mai mult la birou. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate a acestei categorii de bolnavi, iată ce „leacuri” ne recomandă Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competențe în fitoterapie și nutriție:Anghinarea. Ajută la buna funcționare a bilei și a ficatului. Preparatul principal este infuzia obținută dintr-o lingură de frunze și din 500 ml de apă clocotită, care se bea pe cursul unei zile. Prima cană se bea dimineața, pe stomacul gol, după care bolnavul stă culcat pe partea dreaptă, cel puțin 30 de minute. A doua cană se bea în două reprize, cu o jumătate de oră înaintea meselor principale. Tratamentul cu anghinare se face progresiv și începe cu doze mici. După 20 de zile urmează o pauză de o lună, după care terapia se poate repeta. Anghinarea se folosește și în gastronomie, în diferite preparate, dar se poate consuma și crudă, sub formă de salată, în amestec cu alte legume, precum morcovi, sfeclă sau salată verde.Păpădia. Frunzele plantei se folosesc sub formă de infuzie: două lingurițe la o cană cu apă. Se beau două căni pe zi, după micul dejun și după masa de prânz. De asemenea, se folosește și un decoct concentrat, care poate fi preparat din două lingurițe de plantă uscată la o cană cu apă. Se administrează câte două linguri din patru în patru ore. Efectele benefice ale plantei asupra organismului sunt numeroase : stimulează secrețiile bilei și ale ficatului, reduc aciditatea din stomac, ajută la eliminarea colesterolului din organism și este un puternic detoxifiant.Teiul și salvia. Florile de tei, folosite sub formă de infuzie, au efecte favorabile asupra bilei. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de flori uscate și o cană de apă clocotită. Se beau câte două-trei căni pe zi, îndulcite cu miere de albine.Și infuzia de salvie ajută bila leneșă. Licoarea se prepară dintr-o linguriță de frunze uscate la o cană de apă. Această doză se bea, treptat, pe parcursul unei zile. Salvia este contraindicată mamelor care alăptează, deoarece poate să scadă secreția de lapte.O lună de cură cu fructe de ienupăr. Cura începe prin a mesteca patru boabe de ienupăr în prima zi. Începând cu ziua următoare, porția crește cu câte o boabă, până se ajunge la 15 boabe; după aceea se scade doza cu câte un bob pe zi, până se ajunge din nou la patru boabe.De asemenea, trei linguri de ulei de măsline pe zi calmează bila.