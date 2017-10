Leacuri pentru tuse şi răguşală

Leacuri pentru tuse și răgușală

Ştire online publicată Vineri, 23 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Banala ridiche neagră face minuni. Combinat cu miere, siropul de ridiche neagră calmează tusea și, în același timp, ne ajută să scăpăm mai repede de virozele respiratorii. De asemenea, medicii spun că preparatul îmbunătățește funcția hepatică, contribuie la scăderea nivelului colesterolului și la prevenirea bolilor cardiovasculare.Bradul, dușmanul răgușelii. Siropul din conuri și muguri de brad este un veritabil medicament. Componentele principale ale mugurilor de brad sunt uleiul volatil, vitamina C și alte principii active. Datorită acestor constituenți, siropul obținut se recomandă a fi utilizat în tratamentul afecțiunilor căilor respiratorii superioare. E un bun expectorant, calmează tusea, răgușeala, fluidizează secrețiile bronșice, combate infecțiile urinare și e un bun antiseptic. Stimulează sistemul imunitar, înlătură oboseala și astenia. Diluat cu apă minerală, este o băutură reconfortantă, ușor de administrat mai ales copiilor.Cătina întărește organismul. Unul dintre cele mai cunoscute vitaminizante naturale, recomandat mai ales înainte de începerea sezonului rece este siropul de cătină. Este considerat o adevărată polivitamină naturală, foarte util pentru copii, mai ales dacă e amestecat cu miere. De asemenea, oprete hemoragiile interne, elimină paraziții intestinali, ajută la refacerea epiteliului renal și intestinal. De-a lungul anilor, s-a mai dovedit efficient și pentru încetinirea proceselor de îmbătrânire, prevenire a apariției cancerului, dar și ca tonic general în momente de mare stres.Măceșele, suprasaturate cu vitamina C. Siropul de măceșe vindecă și ameliorează o serie de afecțiuni. Este un adevărat tonic și o băutură cu efect reconfortant. E bine să-l consumați în sezonul rece, atunci când aportul de vitamina C este mai mic, iar virozele sunt mult mai frecvente. În astenie reușește să tonifice organismul, iar atunci când suferiți de anemie, siropul de măceșe este remediul cel mai eficient, accelerând producerea de globule roșii.