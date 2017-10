Cosmetica la domiciliu

Leacuri pentru pungile de sub ochi

Joi, 06 Decembrie 2012

Fără doar și poate, cu trecerea anilor, pungile de sub ochi și cearcănele devin, inevitabil, tot mai proeminente. Totuși, s-a ajuns la concluzia că această problemă de natură estetică nu depinde numai de vârsta unei persoane, căci îi poate afecta chiar și pe tineri și adolescenți. Totul, din cauză că există o serie de factori care contribuie la apariția cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Cei mai comuni sunt: insomniile, alergiile, vârsta, stresul, regimul alimentar nesănătos și chiar factorii genetici. Cu toate că cearcănele și pungile de sub ochi nu pot dispărea în lipsa unei intervenții chirurgicale specifice, totuși există câteva metode prin care putem minimiza aspectul lor inestetic. Printre remediile care au dat randament de-a lungul timpului se numără următoarele:Hidratarea corectă. Beți foarte multă apă. Este indicat să consumați cel puțin doi litri de apă zilnic. Evitați pe cât puteți cafeaua, cola sau băuturile alcoolice, în schimb, puteți încerca să beți băuturi decofeinizate.Dieta sănătoasă. Încercați să reduceți pe cât posibil consumul de cofeină sau alimentele care conțin foarte multă sare, întrucât contribuie la reținerea apei în organism. Acest lucru favorizează umflarea țesutului din jurul ochilor și, implicit, automat apar cearcănele. Consumul de fructe și legume vă ajută să scăpați de cearcăne, de grăsimea în exces și să vă țineți sub control tensiunea arterială.Comprese cu apă rece. Un remediu simplu pentru reducerea pungilor de sub ochi îl reprezintă compresele reci. Puteți folosi pliculețe de ceai, felii de cartofi sau feli de castravete pe care să le aplicați pe ochi. O soluție mai rapidă o reprezintă lingura din congelator. Puneți două linguri din inox în congelator pentru circa 10-15 minute, apoi scoateți-le și masați cearcănele cu partea bombată a lingurii.Anticearcănul. Folosiți un anticearcăn pentru a scăpa de pungile de sub ochi, care să fie puțin mai deschis față de culoarea pielii naturale. ncercați ca nuanța aleasă să nu fie nici prea deschisă, căci astfel veți atrage atenția asupra zonei afectate. De asemenea, puteți folosi crème și geluri speciale pentru pungile de sub ochi.Reducerea stresului presupune în primul rând suficientă odihnă și un somn mai eficient. Gestul reflex de frecare a ochilor va dispărea, iar expresia feței voastre va fi mult mai relaxată, iar pungile nu se vor mai forma. De asemenea, lipsa somnului este cea mai importantă cauză a apariției cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Dacă respectați un program de somn strict, atunci și cearcănele nu ar trebui să reprezinte o problemă. Când dormiți, încercați să vă așezați capul pe două perne, pentru a împiedica acumularea de lichide la nivelul feței și a da astfel impresia că ochii voștri sunt obosiți.