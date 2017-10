Leacuri pentru mâini şi picioare reci

Leacuri pentru mâini și picioare reci

Fie că sunt folosite sub formă de ceaiuri, comprese sau alte preparate, leacurile din bătrâni te ajută să-ți îmbunătățești circulația sanguină în mod natural, fără teamă de eventualele efecte adverse. Potrivit Click sănătate, alimentația are și ea un rol important în ameliorarea tulburărilor circulației periferice, fiind indicat să eviți consumul de grăsimi, zahăr, sare și de prăjeli.Vinul încălzește picioareleAmestecă doi litri de vin alb cu 100 g de vâsc măcinat, 200 ml de suc de ceapă, 200 g de usturoi pisat și 200 g de miere. Pune preparatul la macerat într-un vas și ține-l la temperatura camerei timp de două săptămâni, timp în care trebuie amestecat zilnic. După această perioadă, strecoară-l și pune-l în sticle. Bea câte 50 ml de vin, de două ori pe zi,dimineață și seara.Suc din morcovi și țelinăCura cu suc din morcovi și rădăcină de țelină are efecte excepționale în tratamentul circulației periferice deficitare. Rade legumele pe răzătoarea mare (câte un kilogram din fiecare) și pune-le apoi într-un borcan de sticlă. Adaugă trei litri de apă plată și acoperă vasul cu un capac sau cu un tifon. Lasă la macerat timp de cinci zile, însă nu uita ca, de două-trei ori pe zi, să amesteci preparatul cu o lingură de lemn. După ce au trecut cele cinci zile, strecoară amestecul prin tifon și pune sucul obținut în sticle. Timp de 10-11 zile, bea câte 100 ml de suc, de trei ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de fiecare masă. Poți repeta cura după ce faci o pauză de o lună.Oțet de mere și miereO cură de 15 zile cu oțet de mere și miere este foarte eficientă pentru stimularea circulației sanguine. Pune una-două linguri de oțet de mere și o linguriță de miere într-un pahar cu apă. Bea un astfel de amestec de trei ori pe zi, înainte de masă.Alimente-medicamentUsturoiul are efect vasodilatator și este excelent pentru activarea circulației sanguine. Un efect benefic îl au și urzicile sau varza. Ori de câte ori ai ocazia, consumă hrean și alge marine proaspete sau uscate. Hreanul este indicat și sub formă de comprese. Amestecă hrean ras cu o cantitate dublă de mălai. Aplică această compresă pe picioare, pune o pereche de șosete și ține-le pe tot parcursul nopții. Îți vei îmbunătăți circulația sanguină după doar trei nopți de tratament.