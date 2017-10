Leacuri pentru cataractă

Ştire online publicată Joi, 31 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antioxidanții sunt considerați apărători naturali, datorită capacității de a lupta împotriva cataractei. De aceea, pentru prevenirea dezvoltării cataractei din cauza lezării radicalilor liberi este recomandat să se consume foarte multe legume și fructe, deoarece sunt cele mai naturale surse de antioxidanți. Potrivit Click sănătate, ardeiul iute, varza, cartofii, afinele, pepenele sau citricele sunt numai câteva exemple de fructe și legume care conțin cantități semnificante de vitamina C. Vitamina E nu este comună în rândul plantelor, cartofii dulci, ceva mai neobișnuiți, conțin o cantitate nu foarte însemnată de vitamina E. Din această cauza medicii recomandă tratament cu capsule de vitamina E.Iar în ceea ce-i privește pe fumători, ei au nevoie de cantități ridicate de antioxidanți, deoarece fumatul creează un număr enorm de mare de radicali liberi. Toate studiile în materie arată că persoanele care au un nivel scăzut de antioxidanți în sânge, la nivelul cristalinului prezintă o incidența mai mare de a face cataractă.Persoanele cu diabet dezvoltă un alt tip de cataractă, deoarece acestea tind să aibă un nivel foarte ridicat de zahăr în sânge, dar și la nivelul ochilor. Această situație dă naștere unei extra presiuni la nivelul cristalinului, făcându-l inflexibil și lezând celulele în punctul în care se formează cataracta.Diversitate de legume și fructe. Pentru prevenirea dezvoltării cataractei din cauza lezării radicalilor liberi este recomandat să se consume foarte multe legume și fructe, deoarece sunt cele mai naturale surse de antioxidanți. Ardeiul iute, varză, cartofii, afinele, pepenele sau citricele sunt numai câteva exemple de fructe și legume care conțin cantități semnificante de vitamina C. Vitamina E nu este comună în rândul plantelor, cartofii dulci, ceva mai neobișnuiți, conțin o cantitate nu foarte însemnată de vitamina E. Din această cauză, medicii recomandă tratament cu capsule de vitamina E.Tot în trupa dușmanilor radicalilor liberi se mai află și beta-carotenul și alte carotide. Acestea pot fi luate din: cartofi dulci, dovleac, morcovi, caise, pepene roșu, legumele cu frunze (lăptuci, varză etc). Luteina, una dintre carotide, dar și un puternic antioxidant, se găsește în spanac în cantități considerabile. Flavonoidele, conținute de afine dar și de alte fructe de culoare roșie sau purpurie, sunt de asemenea un obstacol pentru radicalii liberi. Broccoli, o legumă controversată, care a fost tema multor articole de presă, conține cantități importante, atât de luteină, cât și de quercetin.