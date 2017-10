Leacuri pe bază de struguri

2013

Cataplasme pentru răni. Strugurii îți oferă avantajul de a-ți vindeca mai repede rănile și de a-ți reda elasticitatea pielii. În plus, cataplasma cu struguri, făcută chiar și numai o dată pe săptămână, scade febra și reduce durerile abdominale sau reumatismale, fiind cunoscută ca un bun remediu în cazul inflamațiilor. Aplicare: După ce zdrobești strugurii, îi întinzi pe un tifon subțire, pe care îl pui pe zona afectată și îl ții timp de o oră sau două. Remediu anticonstipație. Strugurii proaspeți, dar și zeama lor sunt de ajutor atunci când apar tulburări digestive nu numai la adulți, ci și la copii, pe aceștia ajutându-i și la creștere. Utilizare: Mănâncă struguri de trei ori pe zi, timp de o lună, 1-2 kg zilnic și vei scăpa de constipație. În același scop li se poate da și copiilor de peste șase luni 1-2 lingurițe de suc de struguri pe zi, după supt sau după masă.Strugurii proaspeți tratează gastrita. Unul sau două kilograme consumate zilnic fac minuni nu numai în boli ale stomacului, dar mențin și sănătatea inimii, a plămânilor, a articulațiilor și a pielii.Uleiul din sâmburi dă sănătate inimii. La început, uleiul obținut din sâmburi de struguri era folosit doar în alimentație și în cosmetică, însă, cu timpul, s-a dovedit a fi un remediu de apreciat în numeroase boli, mai ales cele ale inimii. Previne hipertensiunea, ischemia cardiacă și tulburările circulatorii în general. Conține vitamina E, zinc, cupru, seleniu și agenți antiîmbătrânire foarte puternici, numiți procianidine. Utilizare: Pentru menținerea elasticității vaselor de sânge și pentru scăderea colesterolului, este de ajuns să adaugi trei linguri de ulei de sâmburi de struguri în salatele tale sau să-ți faci un obicei din a lua zilnic două linguri din acest ulei. Este recomandat mai ales celor care consumă multe prăjeli și grăsimi, pe care o cură de minim șase luni îi va păzi de boli de inimă. Folosit la prăjit sau la fiert, uleiul din sâmburi de struguri își pierde proprietățile terapeutice.Extractul, antioxidant puternic. Despre extractul de sâmburi de struguri specialiștii spun că este un antioxidant de 50 de ori mai puternic decât vitamina E. „Vinovată” pentru aceasta este o substanță conținută de struguri, numită resveratrol. Iată de ce nu vei găsi ceva mai bun pentru întărirea imunității, detoxifierea ficatului, ameliorarea circulației venoase, tratarea varicelor și prevenirea degradării premature a celulelor! Utilizare: Extractul îl găsești sub formă de picături sau de capsule în magazinele cu produse naturiste. O cură este bine s-o ții patru luni, timp în care vei lua o capsulă zilnic sau șase picături de trei ori pe zi. Important: Picăturile de extract din sâmburi de struguri administrate sub limbă sunt absorbite mai repede de organism.