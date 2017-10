Leacuri nebănuite pentru buze uscate

Miercuri, 21 Mai 2014

În orice anotimpo al anului și cu atât mai mult în această perioadă, buzele sunt expuse la curenți de aer, soare și alți iritanți. Și pentru că buzele nu au glande sebacee care să le țină în permanență moi și umede, trebuie ajutate să nu se usuce. Iar pentru acest lucru, există o serie de remedii naturiste a căror eficiență a fost demonstrată în timp. Iată câteva dintre acestea, recomandate de Click pentru femei:Banala margarină. Un remediu la îndemână și foarte ieftin este margarina solidă. Acest produs se recomandă și pentru tratarea buzelor uscate și crăpate datorită faptului că margarina are capacitatea să înmoaie și să umezească rapid și eficient buzele crăpate. La fel de eficient este și uleiul de măsline, recunoscut ca un produs natural miraculous, cu spectru larg de acțiune.Ceară de albine. Pentru a fi eficient, ar fi bine să vă faceți obiceiul de a-l folosi mereu înainte de a ieși din casă. Pur și simplu aplicați ceara pe buzele curate.Unt de cacao. La fel de eficient pentru vindecarea buzelor crăpate este și untul de cacao. Poate fi aplicat de patru ori pe zi sau chiar mai des, dacă buzele sunt foarte uscate.Trucuri! În situațiile în care buzele sunt uscate de felul lor, cel mai bine ar fi să beți opt pahare de 250 ml de apă pe zi sau chiar mai mult, dacă puteți. Este adevărat că apa nu are cum să împiedice uscarea, însă o bună hidratare a organismului va ajuta ca procesul de uscare să nu se agraveze, adică să poată fi ținut mai ușor sub control.De asemenea, un ruj cremos și de nuanță mai închisă ajută la protejarea buzelor și la menținerea umezelii în interior. Evitați să vă umeziți buzele cu salivă, întrucât aceasta umezește doar momentan buzele, după care se evaporă repede, lăsându-le mai uscate ca înainte. Nu folosiți balsamuri care conțin fenol sau camfor, deoarece pot să usuce foarte tare buzele. Mamele trebuie să aibă grijă să nu folosească balsamul de buze aromat pentru copii.