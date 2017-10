Leacuri împotriva gastritei

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primăvara se apropie cu pași repezi, iar următoarea perioadă este recunoscută datorită faptul că suferințele gastrice se acutizează, spun specialiștii site-ului www.suite101.com. Durerile, arsurile, flatulența, care însoțesc refluxul gastric, pot fi simptome ale acestei boli. Remediile naturale și schimbarea stilului de viață vă pot fi de folos pentru rezolvarea acestei probleme.Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit ca antiacid pentru tratamentul arsurilor și a altor probleme ale stomacului. Nu e recomandat persoanelor care au hipertensiune arterială sau acelora care au restricții dietetice legate de sare.Aloe vera - Gelul lipicos care se prelinge din aloe vera e folosit pentru vindecarea tăieturilor și a erupțiilor și mulți specialiști cred că planta are proprietăți medicinale atunci când e administrată, pe cale orală, sub formă de suc.Glutamina este un anti-inflamator care reduce inflamația intestinală. Surse naturală de glutamină sunt: carnea de vită, carnea de pui, peștele, ouăle, toate produsele lactate, varza, sfecla, fasolea, spanacul și pătrunjelul.Lemnul dulce este eficient în tratarea ulcerelor stomacale și ale intestinelor, reduce nivelurile acidității gastrice și acoperă pereții stomacului cu un gel protector.Oțetul de mere are efect calmant, poate cicatriza mucoasa gastrică și ajută digestia. S-a ajuns la concluzia că foarte multe dintre simptomele refluxului gastric provin de la nedigerarea corectă a alimentelor. De multe ori, atunci când alte tratamente nu au funcționat, oțetul de mere a avut efect, în plus, este o soluție la îndemână.