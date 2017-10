Leacuri banale pentru probleme sexuale

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fie că este vorba de impotență, fie de orice fel de problemă de natură sexuală, leacurile naturiste sunt o soluție eficientă dacă deficiențele apărute au o cauză organică sau psihică, susțin medicii. Atât femeile, cât și bărbații pot fi afectați de disfuncțiile sexuale, care apar la vârste diferite, probleme ce pot fi soluționate cu ajutorul remediilor afrodiziace, avantajul fiind că nu au efecte secundare. Iată câteva leacuri banale, recomandate de Sănătate.ro:Ardeiul iute, crud. Pe lista afrodiziacelor, ardeiul iute este o vedetă. Planta are în compoziție capsaicină, care intensifică circulația sangvină locală. Se poate consuma crud, adăugat în mâncare sau sub formă de condiment (boia iute) folosit în diferite preparate culinare. Gustul iute poate fi atenuat mâncând o felie de pâine unsă cu ulei de măsline.Combinație de mentă, busuioc și cimbru. O infuzie preparată din mai multe plante are un puternic efect afrodiziac datorită substanțelor active din compoziție: menta este un tonic al sistemului nervos, busuiocul combate oboseala și apatia, factori favorizanți în cazul disfuncțiilor erectile, iar cimbrul, numit și „iarba fericirii”, stimulează apetitul sexual. În plus, ceaiul combate și efectele andropauzei. Infuzia se prepară din două lingurițe de amestec din plante, care se infuzează în 300 ml de apă clocotită, zece minute. Se recomandă câte două căni de infuzie pe zi, un interval de trei-patru săptămâni. Cura se poate repeta după o pauză de zece zile.Rozmarinul. Datorită compoziției sale chimice, această plantă aromatică are efect afrodiziac, îmbunătățind considerabil circulația sangvină la nivelul organelor sexuale. Maceratul de rozmarin face minuni. Se prepară din 20 de grame de frunze uscate, care se adaugă într-un litru de alcool de 70 de grade. Amestecul se lasă la macerat timp de o săptămână, după care se strecoară. Zilnic, se ia câte o linguriță din acest tonic, un interval de 15 zile pe lună. Adăugată într-un pahar cu vin roșu, aceeași doză are efect afrodiziac rapid.Mărarul. Fitoterapeuții spun că semințele de mărar sunt un afrodiziac dovedit atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Leacul conține substanțe active care, în urma procesului de digestie se transformă în hormoni estrogeni, benefici femeilor. De asemenea, frigiditatea cronică se poate atenua consumând semințele de mărar sub formă de pulbere obținută prin măcinarea lor cu râșnița de cafea. În acest caz, o cură cu câte trei lingurițe pe zi, administrate cu 15 minute înaintea meselor principale, își face efectul după primele cinci-șase zile. Mărarul verde cu semințe cu tot, adăugat sub formă de mirodenie în salatele de crudități, combate disfuncțiile sexuale în cazul ambelor sexe. Terapia cu mărar este de ajutor și atunci când se consumă câte o linguriță de frunze, de patru ori pe zi, timp de trei luni.Leac pentru femei. În cazul femeilor, sunt recomandate plante ce reglează balanța hormonală, prelungesc tinerețea biologică și atenuează simptomele neplăcute ale menopauzei: zmeur, lemn-dulce, salvie, crețișoară.