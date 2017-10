Le este interzis fumătorilor să aibă grijă de copiii altora?

Indiscutabil, este datoria adulților să-i protejeze pe copii de efectele nefaste ale fumului de țigară. Iar dacă nu o fac, „legeaar trebui să le interzică să mai aibă grijă de ei, dacă mai primesc și bani de la stat pentru asta!“Spre deosebire de adulți, copiii nu se pot apăra de efectele nocive ale fumatului pasiv și nici nu pot decide dacă să stea sau nuîntr-un mediu în care se fumează. Asta nu înseamnă că trebuie lăsați la discreția inconștienței fumătorilor înrăiți, care se mai și laudă că-i îngrijesc ca la carte, mai ales că verdictul medicilor este necruțător: dacă sunt puși în situația de a deveni fumători pasivi, copiii riscă, în primul rând, mari probleme de sănătate, dar și să preia acest obicei de la modelele lor încă de la vârste fragede.Din păcate, în realitate, mulți adulți n-au nicio problemă să fumeze în preajma propriilor copii sau a celor pe care îi îngrijesc, la un moment dat.În această a doua categorie se înscriu și asistenții maternali, oameni care, cu girul Comisiei Județene pentru Protecția Copilului, iau în îngrijire, la propriul domiciliu, unul sau mai mulți copii. Având în vedere avertismentele medicilor, potrivit cărora, persoanele care fumează pasiv sunt la fel de expuse riscurilor ca și fumătorii activi, iar în cazul copiilor, efectele pot fi și mai grave din cauză că sistemul lor imunitar este imatur, adulții responsabili consideră că este „inuman ca Direcția pentru Protecția Copilului să le dea atestat fumătorilor. Am stat în Anglia ceva timp, ei vor să dea o lege care să interzică fumătorilor să ia copii în plasament. Nu știu care e treaba cu legea, dar știu precis că nu se dau în plasament la fumătorii înrăiți copii sub cinci ani. La noi de ce nu se face chestia asta? Or fi copiii altora, dar nici să ne batem joc de ei! Eu am niște vecini, stau doi frați într-o curte, au fiecare câte doi copii micuți în plasament și fumează la greu și ei, și nevestele, de față cu copiii, și în casă, și în curte, îi văd cu ochii mei, doar suntem vecini. Le-am spus cum e în Anglia, și au spus că dacă se dă lege, văd ei ce mai fac... Plus că au și ei copiii lor, puțin mai mari, pe unul l-am văzut deja cu chiștocu-n gură. De-aia gem spitalele de copii bolnavi de plămâni, de astm, bronșită, ce să mai spun de cancer! Politicienii noștri vorbesc mult, dar fac prea puține! Le dau această idee candidaților la președinția României, să vedem ce-o să facă!”.Consiliere psihologicăCu toate că, în prezent, în țara noastră nu funcționează nicio lege care să le interzică asistenților maternali fumători să fie atestați în meseria de… părinți temporari, Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, ne-a spus că persoanele care obțin atestatul sunt consiliate să nu fumeze de față cu copilul.„Cu siguranță că în familiile asistenților maternali există fumători, dar acesta nu este un criteriu pentru atestarea candidaților. În prezent, nu există nicio reglementare în acest sens în vreo lege sau act normativ”.Însă, e vorba de o atitudine de bun simț, de educație, lucruri pe care consilierea de specialitate a asistenților maternali le urmărește, astfel încât ei să se comporte de așa natură, încât cei mici să nu aibă de suferit nici în plan psihic, nici în cel fizic.Iar dacă, totuși, se ajunge în situația de a le provoca suferințe fizice, psihice sau de altă natură, asistenții maternali pot fi dați pe mâna oamenilor legii, riscând chiar și închisoarea, dacă faptele lor sunt considerate grave de judecători.Boli graveCă fumatul pasiv face ravagii în rândul copiilor ne-a confirmat-o și medicul primar pediatru Omer Zișan, care precizează că, în cazul lor, efectele pot fi și mai grave (riscă boli precum pneumonia, bronșita, astmul și chiar cancer): „Din păcate, lucrurile, ca să nu folosesc un termen mai dur, merg atât de departe… există și femei care fumează în timpul sarcinii, cu toate să știu foarte bine ce riscă, dar nu sunt dispuse să renunțe!”.Dumneavoastră, dragi cititori, considerați că se impun reguli stricte pentru a proteja copiii, ai noștri sau ai altora, de efectele negative ale fumatului pasiv?