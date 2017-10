Le-au amuţit telefoanele!

SEMNALE

Le-au amuțit telefoanele!

Multe familii din Medgidia au telefoanele... mute din cauză că persoane specializate în șterpelirea de cabluri telefonice nu mai prididesc să le tot fure, în ciuda faptului că acestea sunt dotate cu sisteme de alarmă. Pentru a combate furturile, Romtelecom are încheiate acorduri cu Poliția și Jan-darmeria locale, împreună depunând toate eforturile pentru prinderea hoților, care par a nu se lăsa intimidați. Mai mult, din cauza furturilor repetate, compania ia în calcul schim-barea tehnologiei pe baza căreia funcționează serviciile. „Există în oraș un grup de romi care au făcut o pasiune să-i lase fără telefoane pe abonații Romtelecom. Fură în draci cablurile și după ce sunt schimbate, e ceva de groază. Știu că Poliția, Jandarmeria, Primăria sunt cu ochii pe ei, dar chiar și așa se găsesc mereu alți curajoși care să repete figura. Oamenii ăștia sunt în stare să-ți fure și ochii din cap. Am speranța că dacă, din întâmplare, va citi aceste rânduri vreunul din romii cumsecade din orașul nostru, vor înțelege și leprele că din cauza lor sunt arătați cu degetul și romii care își văd de treabă!” – ni s-a plâns un localnic, care a preferat ano-nimatul de teama răzbunării hoților. „De la sfârșitul lui noiembrie 2010 avem te-lefoanele nefuncționabile din cauza romilor care au furat cablul de magistrală. Am anunțat imediat situația, ni s-a promis că se rezolvă, dar situația este aceeași. Nu se poate găsi o soluție mai rapidă, având în vedere numărul mare de abonați afectați?” se întreabă un alt localnic, Gabriel H. vvv Deși nefuncționarea ser-viciilor se datorează unor cauze independente de Romtelecom, compania cere scuze clienților care au de suportat neplăcerile cauzate de imposibilitatea folosirii liniilor telefonice. După cum ne-a explicat Cristina Popescu, director comunicare Romtelecom, în Medgidia, compania s-a confruntat cu mai multe acțiuni de furturi de cablu, ceea ce a dus la îngreunarea lucrărilor de restabilire a serviciilor. În plus, timpul de înlocuire a cablurilor furate, de care depinde re-punerea în funcțiune a serviciilor, este influențat în mod direct de dimensiunea tron-sonului de rețea afectat. Având în vedere că furturile de cablu au devenit o practică, echipele Romtelecom lucrează la identificarea celor mai bune metode de restabilire a serviciilor în zona respectivă, luând în considerare inclusiv schimbarea tehnologiei pe baza căreia funcționează serviciile, care implică investiții importante din partea companiei. Abonații trebuie să știe că în cazul oricărui fel de defecțiune, echipele Romtelecom lucrează la repunerea în funcțiune a serviciilor clienților din zona afectată. depunând toate eforturile pentru ca acestea să fie complet restabilite în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, pentru a combate furturile de cabluri, Romtelecom are deja încheiate acorduri cu Poliția și Jandarmeria. Paradoxul este că deși există sisteme de alarmă pe cabluri pentru semnalizarea imediată a oricărei întreruperi cauzate de furturi, hoții se aventurează și, de multe ori, reușesc să-și ducă planul până la capăt. Și nu în ultimul rând, în afara poliției, în zonele unde furturile de cablu se repetă, compania colaborează și cu autoritățile locale pentru a încerca implicarea comunității din zonele afectate în procesul de prevenire și depistare a furturilor. „Romtelecom solicită ajutorul locuitorilor din aceste zone prin semnalarea către companie și poliție, în cel mai scurt timp posibil, a oricăror intervenții asupra rețelei ce par suspecte sau efectuate de persoane neautorizate care refuză să se legitimeze” – conchide reprezentantul companiei.