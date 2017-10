Chiar și în vreme de criză

Lăudărosul calcă peste cadavre

Când credeau că și-au accelerat mersul înainte, românii se văd dintr-o dată împinși înapoi, din cauza crizei economice mondiale. Mai trist este că într-o perioadă atât de dificilă pentru majoritatea statelor lumii, și relațiile interumane intră în criză, pentru că fiecare individ este obligat să-și trateze criza proprie în contextul celei generale. „Am 24 de ani, sunt din Călărași, iar familia mea este modestă. De peste trei ani sunt prietenă cu un tânăr, student ca și mine, fiul unor oameni cu mulți bani din Constanța, care, fie că suntem singuri, fie că ne aflăm în diverse grupuri, nu face altceva decât să se laude că are bani cu nemiluita și soluții cum să-i înmulțească. La început, l-am mai înțeles, dar mi-e teamă că sentimentele mele vor fi atinse de comportamentul lui de lăudăros și îngâmfat peste măsură. Mai nou, am început să-i dau peste nas, și din provincială nu mă scoate. Până acum am suportat, dar de când cu criza asta nu mai pot să-l văd cum ne râde în nas celor care nu avem idei așa strălucite ca ale lui (eu aș zice mulți bani de la babacul), cum ne crede pe toți mărginiți și lipsiți de inteligență și se dă mare aiurea. Cel mai tare mă deranjează că, deși se bate cu pumnu-n piept că doarme pe o saltea plină cu bani, nu este dispus să ajute pe nimeni, dacă nu cu bani, măcar cu o idee. Din cauza asta, toți prietenii ne ocolesc, iar eu continui să-l văd ca pe un sfânt” - ne-a povestit Elena Butea. Tânăra a crezut (și mai crede și acum) că sentimentele de dragoste față de cel cu care are o relație de atâta timp sunt autentice. Nu s-a gândit niciodată că va fi obligată să fie foarte drastică cu manierele lui, deși întotdeauna și-a dorit ca... jumătatea ei să fie un gentlemen. Și-a dat seama, destul de târziu, spune ea, că lucrurile care i-au scăpat de sub control până acum se constituie - chiar dacă uneori nu i-a plăcut să recunoască -, într-o premisă fundamentală pentru întreținerea unei relații sentimen-tale profunde. Totuși, pentru că ar mai vrea să dea o șansă relației sale („pe întâi martie am fost cerută în căsătorie, dar nu i-am răspuns încă”), este hotărâtă să țină cont de sfaturile unui psiholog, care, chiar dacă nu-i vor garanta succesul deplin în dragoste, vor fi pentru ea repere clare. v v v Referitor la frământările Elenei, psihologul Speranța Băcana atrage atenția că adevăratul gentlemen la care tânăra visează are câteva tabu-uri, pe care nu le încalcă niciodată. Astfel: l nu vorbește despre bani în societate și, mai ales, nu se laudă că are bani cu nemiluita, dar nici nu se plânge că-i lipsesc l Nu se împrumută decât în cazuri extreme și niciodată de la o femeie l Nu comentează în fața unor terțe persoane gesturile apropiaților săi și nici nu-i ceartă în fața străinilor l Nu dezvăluie nici secretele, nici dificultățile lui familiale l Își stăpânește pasiunile, emoțiile, sentimentele, pentru că rămâne stâpân pe el însuși, oricare ar fi împrejurările, chiar și atunci când este într-o situație disperată. Fără îndoială, nu pot exista sentimente și relații bazate pe dragoste autentică dacă cei implicați în actul emoțional nu țin cont de ceea ce înseamnă bunele maniere, căci respectarea acestora se constituie într-o premisă fundamentală pentru întreținerea unei relații sentimentale profunde. Dacă vom ține seama, însă, de unele recomandări, specialiștii în materie sunt de părere că ele, chiar dacă nu vor garanta perfecțiunea în dragoste, se vor constitui, totuși, într-un sprijin puternic în formarea personalității noastre. Oricât de mult ne-am dori să nu judecăm pe nimeni după înfățișarea exterioară, după prima impresie, de multe ori o facem. În schimb, suntem dispuși să luăm decizii pripite și să trecem cu vederea chestiuni majore de incompatibilitate sufletească față de o persoană dragă, amăgindu-ne că ne va fi bine lângă ea. „Or, realitatea ne-a demonstrat că sufletele nepereche pot rămâne împreună cel mult formal” – a conchis psihologul. Despre lăudăroși, specialistul ne-a mai spus că preocuparea lor este să se se pună în valoare în orice situație, evocând fără înce-tare calitățile și succesele pe care le au, însă atunci când survine un eveniment care le amenință acest frumos edificiu, dintr-o dată comportamentul lor se schimbă: vor să aibă ultimul cuvânt în toate împrejurările, se arată excesiv de îndoielnici și sunt cuprinși de furii violente, dacă sunt criticați.