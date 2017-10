„Lăsaţi nazurile şi dregeţi oala spartă pe nume Alianţa DA!”

Idei pentru cadouri politice de Crăciun

„Lăsați nazurile și dregeți oala spartă pe nume Alianța DA!”

Dacă într-adevăr se dorește reformarea și modernizarea României, un grup de cititori consideră că refacerea Alianței Dreptate și Adevăr este singura soluție politică a momentului. În plus, susținătorii fostei alianțe politice și-ar lua „revanșa în fața celor care le-au trădat așteptările de la această formațiune politică”. l „Părerea mea este că domnul Antonescu ar trebui să zboare rapid de la conducerea PNL, după toate virajele aiuritoare pe care le-a făcut în ultima vreme. Pun mâna în foc că n-are idee cum e cu punctele astea cardinale! Eu l-am susținut din suflet, l-am votat la primul tur, dar la al doilea tur am pus ștampila pe Traian Băsescu, nicidecum pe Geoană, cum în genunchi ne cerea domnul Antonescu. Și știți de ce? Pentru că tot timpul eram obsedat de constatarea mai-marelui penelist că Băsescu are personalitate, e viu sau ceva de genul acesta, iar Geoană nu există! Eu unul nu mai cred în el pentru că a mers mult prea departe. El e tare la gargară, nimic de zis, dar fondul problemei îi lipsește cu desăvârșire. Ca să nu vă mai plictisesc, eu aș fi cel mai fericit român dacă politicienii ar lăsa nazurile la o parte și lipesc cioburile Alianței DA, care am auzit că n-a fost desființată la tribunal. În plus, sper din tot sufletul ca domnul Băsescu să nu ne dezamăgească din nou și să aducă PSD la guvernare și doi, n-ar avea nicio scuză dacă n-o să-și respecte angajamentele din campanie! Dar niciuna, absolut niciuna!” – Tiberiu O., 39 ani. l Dacă politicienilor de dreapta chiar le pasă de țară și de românii care i-au votat și i-au susținut de fiecare dată, Mircea Dinaca (47 ani) este de părere că președintele Traian Băsescu trebuie să accepte orice compromis politic… necompromițător „și să facă guvern de dreapta cu PNL, poate și UDMR și să se apuce de treabă cât mai repede. Iar nazurile pe care le afișează învinsul Antonescu, mai anemice în ultimul timp, e drept, mi se par că arată un om încăpățânat, superorgolios, care confundă termenul de conciliere, pe care l-a tot clamat, și la Timișoara, unde și-a luat-o din plin și, din păcate, nici n-a învățat nimic din lecția asta. Din ce văd eu, s-au cam schimbat rolurile: acum domnul președinte Traian Băsescu vrea să-și repare greșelile, vrea pace, iar… dușmanii s-au axat pe scandal. Le recomand tuturor să se trezească și să lase încăpățânarea fără rost, care nu face bine la nimeni!”. l „Într-adevăr, domnul Crin Antonescu ne-a arătat că e capabil să facă altfel de politică, nu mai comentez eu asta acum. Ceea ce, ca votant al lui în primul tur ,vreau să-i transmit cu ajutorul dumneavoastră - am făcut-o și la PNL Constanța - este o recomandare onestă din partea unui tânăr care a suferit când s-a rupt Alianța DA și dacă tot ne-a… amenințat că vrea să facă altfel de politică, să lase primul orgoliile la o parte și să refacă această Alianță. Eu sunt sigur că președintele Traian Băsescu n-o să-i pună tălpi, din simplul motiv că și-a regretat public greșeala ruperii Alianței! Să încerce Antonescu și după aia vedem ce se întâmplă! Îl mai rog să fugă din poala PSD, că… filmulețul ăsta dă rău de tot la liberali! Și aș vrea să îmi mai răspundă, ca patriot, ce compromisuri e în stare să facă pentru ieșirea din criza politică, în primul rând, și apoi din cea economică?” - A. Alex, 34 ani. l Viorel Luciu (53 ani) și M. Aftenie (46 ani), ca liberali ai… nucleului dur, consideră că acesta este momentul politic cel mai propice de închegare a unui pol politic de dreapta, invitându-i atât pe președintele Traian Băsescu, dar și pe liderii PD-L șI PNL, să lase acuzele reciproce la o parte și să facă într-adevăr ceva trainic pentru țară: „Cu acuze infinite nu se clădește nimic în țara asta. Politicienii ar trebui să se gândească și la electorat, să uite de orgolii, să refacă Alianța DA și să treacă la treabă. Hai, că nu e chiar așa de greu, străduiți-vă și faceți-ne și nouă, alegătorilor de dreapta, un cadou de Crăciun!”. v v v Cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere sunt convinși că modernizarea adevărată a statului român, „nicidecum o palidă cosmetizare a lui, este sarcina politicienilor de dreapta, care le sunt datori vânduți electoratului acestui eșichier al scenei politice!”.