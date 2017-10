SEMNALE

„Las’ că vă arăt eu cine e mai tare!“

Decăzut din drepturile părintești pe baza unei hotărâri judecătorești, continuă șicanarea fostei soții și a familiei acesteia, pe motiv că nu i se permite să-l viziteze pe minorul rezultat din căsătorie. Potrivit Codului Familiei, părinții decăzuți din drepturile părintești pot avea întrevederi cu copilul lor, însă numai cu permisiunea Autorității Tutelare. Mai mult, decăderea din drepturile părintești nu îl scutește pe părinte de îndatorirea de a contribui la întreținerea copilului. „Dacă fostul meu cumnat nu le avea cu băutura, era și azi împreună cu sora mea. L-a suportat șapte ani, numai de dragul fetiței lor, pe care atunci când e treaz, într-adevăr, o iubește ca un adevărat părinte. Problemele apar când se îmbată și nu mai știe de el. Am locuit împreună în casa părintească, unde aveam și eu o cameră cu intrare separată, nu-l deranjam deloc, dar când se îmbăta, ne lua pe toți la bătaie, inclusiv fetița. Am dus-o așa până când sora mea l-a prins încercând să profite de copilă. I-a deschis proces pentru decădere din drepturile părintești, a câștigat pentru că chiar el a recunoscut că nu-și aduce nimic din ce face la beție. Problema e că atunci când e treaz, vine peste noi și cere copilul. Dar sora mea a prins frică și nu-l lasă nici măcar s-o vadă. El se pune cu noi, noi îl reclamăm la sectorist, el ne amenință că dacă-l mai reclamăm, o să fure copilul de la școală și răcnește cât poate, aud și vecinii: «Las’ că vă arăt eu cine e mai tare!». Drept răzbunare, de patru luni nu i-a mai plătit nici pensia alimentară, pe motiv că dacă noi i-am luat drepturile asupra copilului, n-are nicio obligație. Îi dă legea dreptul să nu mai plătească pensia copilului? O obligă legea pe sora mea să-i dea copilul în vizită? Sper să ne ajutați cu aceste lămuriri, că nu mai vrem scandal. Vă mulțumim din suflet! Laura Lipacă, 43 ani”. v v v Stimată doamnă Lipacă, situația este, într-adevăr delicată, dar asta nu înseamnă că sora dumneavoastră nu trebuie să respecte reglementările legale referitoare la efectele pe care le produce decăderea unui părinte, sau chiar a ambilor părinți, din drepturile părintești. Chiar dacă instanța a hotărât ca tatăl nepoatei dumneavoastră să fie decăzut din drepturile părintești pe motiv că „s-a comportat cu cruzime față de copil, aplicând violența fizică sau psihică și atentând la inviolabilitatea sexuală a copilului”, asta nu înseamnă că, așa decăzut din drepturile părintești, tatăl nu mai are dreptul să-și vadă fetița. Legea îi dă și lui dreptul să aibă întrevederi cu copilul, însă numai cu permisiunea Autorității Tutelare din cadrul Primăriei Constanța. Drept urmare, spuneți-i surorii dumneavoastră să meargă la Autoritatea Tutelară, singura care poate decide dacă tatăl poate avea întrevederi cu copilul. Mai mult, potrivit Codului Familiei, întrevederile nu se pot acorda în situația în care se constată că ele pot aduce daune dezvoltării fizice sau intelectuale a copilului, contravin intereselor minorului, dacă este evident că părintele sau părinții nu sunt capabili de acest contact și, nu în ultimul rând, dacă în timpul dezbaterilor judiciare, copilul a avut obiecții serioase privind contactul cu părintele decăzut din drepturi. Referitor la întreruperea plății pensiei de întreținere de către tată, acest lucru contravine legii, întrucât decăderea din drepturile părintești nu îl scutește pe părinte de obligația de a contribui la întreținerea copilului.