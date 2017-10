Lactaţia după înţărcarea copilului, periculoasă?

Medicul de gardă

Lactația după înțărcarea copilului, periculoasă?

„Am alăptat opt luni de zile, iar acum bebele meu are zece luni și o săptămână. M-am trezit cu un fel de lactație la sâni și nu știu dacă așa e normal după înțărcare. Ce trebuie să fac, cum să stopez? Când am înțărcat, doctorul mi-a recomandat un medicament, dar nu l-am luat” - Maria V.v v vCă laptele de mamă este mană cerească pentru copil o știe toată lumea, tocmai de aceea mamele ar trebui să facă tot ce depinde de ele pentru a-și alăpta pruncul măcar până la împlinirea vârstei de șase luni. Totuși, potrivit explicațiilor dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, când secreția de lapte apare după ce mama a înțărcat copilul sau în afara perioadei de sarcină sau de lăuzie, acest tip de secreție este considerat unul anormal. Având în vedere situația, medicul vă recomandă să luați legătura de urgență cu un specialist endocrinolog, care va putea face analiza laptelui prin metodele consacrate. Totul, din cauză că exceptând perioadele normale de alăptare sau cele prezentate mai sus, acest fel de lactație ar putea să conțină, în afară de apă și celule de grăsime și celule canceroase. Important! În situația când, după jumătate de an de la înțărcarea copilașului, femeia mare are secreție, trebuie să facă același lucru, adică să se prezinte la endocrinolog.Stimată doamnă, specialista ne-a confirmat că, la înțărcarea pruncului, ginecologul poate să prescrie un medicament pentru blocarea centrilor nervoși care dau sem-nalul de secreție a laptelui.