De râsu’ plânsu’...

"La nebuni să mergi tu!"

Deși este diagnosticat cu etilism cronic, tulburăride comportament, irita-bilitate etc., își terorizează siste-matic familia și refuză orice trata-ment, legislația nu permite să fie internat în spital fără propriul acord. Disperată, familia crede că dacă nu va primi urgent tratament medical, lucrurile, oricum scăpate de sub con-trol, pot lua întorsături și mai grave.Astfel de persoane pot fi inter-nate, până la însănătoșire, însă prin ordin judecătoresc și cu condiția ca familia să facă plângere penală pentru acte de violență.„Cu toate că tata e alcoolic de 11 ani, iar mama a murit din cauza bătăilor lui, îmi este milă și nu pot să-i întorc spatele. Problema e că nu mai rezist nici eu. Oare poate cineva să trăiască omenește lângă un om care sparge, aruncă pe geam tot ce-i stă în cale, își dă copilul afară din casă, amenință, înjură, scuipă pe toată lumea și are probleme psihice? Am dormit pe străzi de multe ori de frica lui. Colegii știu de câte ori m-am dus la muncă cu ochii vineți, o dată mi-a rupt mâna. Despre casă, ce să vă spun, el strică, eu repar. Din cauza lui nici nu m-am gândit să mă mărit, toată lumea știe ce tată am! “, ne-a povestit A. L., o tânără în vârstă de 34 de ani, care nu mai poate suporta viața de calvar din cauza com-portamentului tatălui său, diagnos-ticat cu afecțiuni psihice, acutizate pe fondul consumului excesiv de alcool. Tânăra ne-a mai spus că ar fi suportat în continuare situația dacă la episoadele de familie nu s-ar adăuga, din ce în ce mai des, și conflictele cu vecinii, a căror liniște o tulbură la orice oră din zi și din noapte. Or, dintr-un salariu mediu, îi este cu neputință să mai plătească și amenzile pe care tatăl ei le primește din partea poliției.A fugit de fiecare dată din spitalLa reclamațiile vecinilor, bărbatul a fost obligat să dea declarații la poliție, cu ajutorul căreia a fost internat în spital, cu chiu, cu vai, de câteva ori. Problema e că de fiecare dată dispărea. Chiar și de la spitalul din Palazu Mare, unde a fost internat la dezintoxicare, a găsit un tertip ca să-și ia tălpășița. Iar când revenea acasă refuza tratamentul prescris în spital și făcea scandal monstru și pe motiv că a fost dus, fără voia lui, la… nebuni, urlând, cât îl țineau plămânii, „La nebuni să mergi tu!”Cum lucrurile se agravează pe zi ce trece, tânăra este conștientă că dacă tatăl său nu va primi, urgent, tratamentul de care are nevoie, se poate aștepta la ce e mai rău din partea lui: „Acum două seri m-a amenințat cu cuțitul, a spart televi-zorul, apoi s-a pus pe băut toată noaptea. Mi-e milă de el, îmi dau seama că e rătăcit, nu-și dă seama ce face, dar chiar să nu pot să-l internez fără voia lui? Ce legi mai sunt și astea? Mai e și problema că dacă vine poliția știe s-o facă pe mielușelul, e ceva ce n-ați văzut! Iar neamurile îmi spun că exagerez, că mai face și el urât, ca omul, la bău-tură, dar nu-i de dus la nebuni!“.Condiții de internareÎntr-adevăr, conform legislației europene, un bolnav cu afecțiuni psihice nu poate fi internat într-un spital de specialitate dacă el nu dorește acest lucru. Însă, potrivit neuropsihiatrului M. Diaconu, în cazul intoxicării cronice prin alcool, dacă respectivul prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat de instanță să se prezinte în mod regulat la tratament medical, până la însănătoșire (art. 113 Cod Penal). Când persoana față de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală. Dacă este vorba despre un bolnav mintal sau toxicoman care se află într-o stare ce prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate până la însănătoșire (art. 114 Cod Penal).Va fi însă nevoie ca familia să facă plângere penală împotriva sa pentru acte de violență, iar pe parcursul urmăririi penale, pe baza documentelor medicale și, eventual, a unei expertize medico-legale, procurorul poate solicita instanței luarea acestei măsuri.