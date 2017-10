La ieşirea din biserică s-a trezit cu un cofrag de ouă… electorale în braţe

Din ciclul „Cadouri electorale”

La ieșirea din biserică s-a trezit cu un cofrag de ouă… electorale în brațe

Oamenii cred că, după modelul țărilor civilizate, toate cadourile electorale ar trebui interzise. De asemenea, ei propun ca, măcar în turul al doilea, inspectori special desemnați să verifice dacă se oferă cadouri electorale nepermise de către candidații rămași în cursă. Cadourile electorale permise de lege sunt pixurile, brichetele, chibriturile, gălețile, tricourile și fularele inscripționate cu însemnele unui partid. Astfel de bunuri pot fi oferite alegătorilor de către candidați în campania electorală. Constituie infracțiune oferirea de bani, alimente, băuturi alcoolice și nealcoolice, produse din tutun și produse nealimentare. Diferența dintre cadourile electorale permise și cele nepermise este făcută de preț. Un criteriu de selecție este constituit și de faptul că pixurile și celelalte cadouri permise asigură o popularizare a candidaților, nu “cumpărarea” electoratului. Deși candidații cunosc foarte bine aceste reglementări, în toată perioada campaniei electorale, mulți dintre ei și-au pus imaginația la grea încercare, oferind alegătorilor cadouri dintre cele mai pestrițe. „Se cer voturi cu încălcarea premeditată a legii” „Mama mea este pensionară și merge la biserică duminica sau atunci când sunt sărbători. Locuiește în Năvodari, are o pensie bunicică, se descurcă și cu ajutorul nostru, al celor doi copii pe care îi are. Săptămâna trecută, mi-a dat special telefon ca să-mi povestească ce… vrăji mai fac candidații la primăria orașului Năvodari. Râzând cu mare poftă, îmi spunea că la ieșirea din biserica la care merge, cineva i-a pus pur și simplu în brațe un cofrag cu ouă și i-a spus că sunt cadou de la un anume candidat la funcția de primar. Tot de la ea am aflat că toți, dar toți candidații din oraș se întrec în pomeni. Ce mai, și-au umplut cămările cu tot felul de produse alimentare, deși legea le interzice să facă asta. Eu locuiesc în Constanța și recunosc că nu am primit nici un produs alimentar de la nici un candidat, dar m-am ales cu pixuri, șepci, felicitări, pliante și chestii din astea. Ce încredere putem avea că în timpul mandatului lor vor respecta legea, dacă acum, unii candidați caută să-și facă drum printr-o infracțiune penală? Cine oprește instituțiile abilitate să facă ordine și să-i demaște pe cei care sfidează legea, pentru propriile interese? Fiind vorba despre candidați de la toate partidele, eu cred că, în România, se va uza mereu de astfel de metode, care nu fac altceva decât să umilească electoratul și să-i distragă atenția de la adevăratele programe electorale”. „Și-ar putea folosi imaginația în scopuri mai nobile!” “În timpul campaniei electorale, am primit o mănușă de menaj, pe care scria Sincer, m-a amuzat teribil ideea, știu că obiectul costă foarte puțini bani, dar pentru mine gestul acesta a fost și o ocazie pentru a vedea până unde merge imaginația omului atunci când e nevoie de magnetizarea electoratului. Nu știu dacă legea permite sau nu să se ofere mănuși electorale, dar știu bine că produsele alimentare sunt interzise, cu toate astea, în orașul Năvodari, oamenii și-au umplut cămările cu tot felul de produse de acest fel. Vă dați seama, s-au bătut în campanie 13 candidați! Abia aștept să văd cum vor decurge ceremoniile în turul al doilea de scrutin, dacă va fi, când bătaia va fi pe viață și pe moarte! Totuși, eu le recomand de pe acum să-și folosească imaginația în scopuri mai nobile, dacă vor să câștige adevăratul respect al oamenilor” – Anonim Năvodăreanul. N.R. - Ne-a rugat să nu-i divulgăm identitatea, având în vedere locul în care lucrează, dar dacă instituțiile abilitate doresc să facă verificări, pot afla foarte ușor cine sunt candidații care s-au întrecut în a face cadouri interzise năvodărenilor.