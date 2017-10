La cinci ani, se trezeşte din somn „urlând şi cu ochişorii dilataţi!“

Psihologul te ajută

La cinci ani, se trezește din somn „urlând și cu ochișorii dilatați!“

Astfel de stări nu ar fi periculoase în sine, în afara situațiilor în care micuții fac lucruri neobișnuite (sar din pat etc.) Mai mult, specialiștii susțin că ele se întâmplă la aproximativ 15 la sută dintre copiii mici și pot fi cauzate de o stare avansată de oboseală sau de o întrerupere a ciclului de somn. De câteva luni, Mary Nagy (36 ani) se întreabă care ar fi motivele pentru care fiul său, în vârstă de patru ani și două luni, la câteva minute după ce adoarme profund, se trezește, urlând ca din gură de șarpe. Ceea ce o îngrijorează și mai tare este că are ochii dilatați. Primul ei gând s-a îndreptat spre ziarul nostru, în speranța că va fi lămurită de psiholog: „Sunt abonată la «Cuget liber», este un ziar combativ și cu multe informații necesare, cel puțin asta e părerea mea. Citesc și articolele scrise de psiholog și m-am gândit că aș putea, rapid, să-mi fac o idee despre ceea ce are băiețelul meu. Am tot sperat să fie ceva trecător, dar văd că aproape în fiecare noapte îmi face surprize, care mă sperie rău de tot. Sunt foarte speriată și pentru că, de câteva ori, întâi a sărit din pat și după aia a început să urle prin dormitor. Ziua nu are nimic, nu stă o secundă locului, tot timpul găsește câte ceva de făcut, dar nu este un copil agitat, mai degrabă foarte jucăuș. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru înțelegere și sper să-mi fiți de ajutor!”. v v v Înainte de a intra în detalii, psihologul Speranța Băcană ne-a explicat că trezirea bruscă din somn, însoțită de țipete sau urlete (teroare nocturnă, cum este denumită științific), este inclusă în categoria parasomniilor, alături de stările de coșmar, somnambulism sau enuresis (pierderea necontrolată a urinei). Principalul inconvenient este că toate aceste stări alterează liniștea din casă, însă unele pot fi de-a dreptul vătămătoare pentru copil (prezintă riscuri pentru siguranța lui). Copilul nu reține astfel de episoade Pe parcursul unui… număr de teroare nocturnă, pulsul și ritmul respirator cresc, iar ochii copilului pot fi într-adevăr larg deschiși. Mai mult ca sigur el nu își va aminti ce i s-a întâmplat, în afară de faptul că s-a trezit și s-a simțit speriat. Într-adevăr, teroarea nocturnă apare în prima treime a ciclului de somn, atunci când copilul este în starea de somn profund. În loc să se trezească sau să treacă într-o nouă etapă a somnului, copilul rămâne „înțepenit” între etape. Aceasta se întâmplă la aproximativ 15 la sută dintre copiii mici și poate fi cauzată de o stare avansată de oboseală sau de o întrerupere a ciclului de somn. În sine, stările de acest gen nu sunt periculoase, dar ceea ce se întâmplă în timpul lor poate fi, căci există riscul ca micuții să facă lucruri neobișnuite și chiar de a sări din pat. Nu există vreo motivație cunoscută a terorilor nocturne, cu toate că sunt și păreri că ar fi provocate de cauze fizice. Oricum, în urma evaluării de către un specialist, pentru a elimina orice cauză fizică (cum ar fi starea neurologică), se pot folosi medicamente, ca și tratament. Cum poate fi ajutat copilul? În primul rând, se recomandă a se lua legătura cu medicul pediatru, care vă va îndruma către un specialist în probleme legate de somn sau vă va încuraja pentru stabilirea unei bune igiene a somnului.