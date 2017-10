La ce şmecherii recurg spărgătorii de locuinţe, ca să poată fura pe rupte!

Imaginația hoților nu are limite

La ce șmecherii recurg spărgătorii de locuințe, ca să poată fura pe rupte!

Hoți cu mare drag de a fura din locuințe, dependințe, curți, grădini sunt în toată țara. La Medgidia, de exemplu, cei care acționează ziua sunt, în majoritate, minori, iar ultimul lor tertip este să se transforme din bruneți, în blonzi.„Rugăm Poliția să facă lumină mai repede în acest caz! Ne e frică și în casă, și pe stradă, la toată familia!”. Acesta este SOS-ul lansat de Ion Nae, locuitor al orașului Med-gidia. Bărbatul susține că de la sfârșitul lunii septembrie a.c., el și familia lui trăiesc „sub teroare”, cu toate că a sesizat poliția locală, prin plângeri scrise. El ne-a povestit că din cauza dificultăților financiare (este pensio-nar pe caz de boală, cu o pensie de 500 lei), pentru a-și întreține familia, s-a apucat să crească animale. Însă, un taur de 500 kg, adus din afara țării, le-a făcut cu ochiul unor hoți, care n-au avut nicio problemă să-l fure în seara de 30 septembrie a.c.: „Mi l-au furat din fața grajdului, în zona Gării de Sud. Animalul e notificat, cu pașaport. Am depus plângere la Poliție, dar nici până astăzi nu știu cine e hoțul, probabil îmi râde în nas… Apoi, pe 18 noiembrie, la ora 16,00, după ce soția a ieșit din casă, au intrat hoții, or fi aceiași, cine știe?, care mi-au luat o grămadă de bunuri, bani, bijuterii, un laptop de 1.000 euro, alte electronice. Am auzit că sunt specialiști în deschis uși rapid… Când s-au întors soția, cu fiică-mea și nepoțica acasă, pe la ora 19,00, au găsit casa vraiște, ușile și geamurile deschi-se, luminile aprinse, au făcut șoc… Nu putem să ne plângem, au venit ime-diat două echipaje de poliție, au amprentat. Peste două săptămâni, tot la ora 16,00, m-au acostat doi indivizi pe stradă, carem-au închis într-o curte și m-au bătut rău de tot. Am reușit să fug, am chemat Poliția, a venit și Salvarea. Rog să se facă lumină mai repede, ne e frică și în casă, și pe stradă, trăim sub teroare, oamenii ăștia ne pot ataca și fura oricând!!”.„Se fură destul!“Constantin Răboacă, comisar șef în cadrul Poliției Medgidia, a ținut să precizeze că există toată deschiderea din partea poliției pentru rezolvarea acestui caz: „Problema e că trebuie să aibă răbdare, pentru a in-strumenta corect cauza penală. Mai ales că ne trebuie probe cu martori, expertiză medico-legală, documente și de la alte instituții. De regulă, investigațiile durează între 1-3 luni”. Referitor la furtul din locuințe, în prezent, sunt în cercetare opt infractori, care au fost arestați cu largul concurs al echipajelor Poliției Medgidia, indivizi care acționau și în zonele precizate, și în alte locuri. De asemenea, se efectuează cercetări și asupra unui grup de minori, cu vârste între 12 - 15 ani: „Activitatea de investigații durează, știm că oamenii nu au răbdare, dar nu se poate altfel!”. Una peste alta, se fură destul de mult, în comparație cu alte perioade din istoria orașului Medgidia, înregistrându-se circa 2-3 infracțiuni pe săptămână ca și furturi din locuințe, din dependințe, din garaje, din grădini nesupravegheate: „Mulți cetățeni au un fel de gospodării la marginea orașului, am emis și pliante, prin proximiștii noștri, din casă în casă, în special în zonele preferate de hoți. Să-și asigure casele cu gratii, iar dacă își permit, cu camere de supraveghere, alarme, să-și informeze vecinii dacă pleacă mai mult timp de acasă. Am extins patrulele (o patrulă este formată dintr-un polițist și un jandarm), acționează între trei și șase la ora actuală. Sunt zile în care avem două-trei furturi pe zi și perioade în care nu se fură deloc”.Bruneții - blonziInteresant este ultimul tertip la care au recurs minorii-spărgători de locuințe, ca să nu atragă atenția cetățenilor: transformarea lor din bruneți, în blonzi. Iar dacă văd pe cineva în curțile vizate, cer un pahar cu apă… Toți provin din familii de infractori, cu câte 7-8 copii și părinți plecați la cerșit prin străinătate: „Soluția o știe toată lumea - scoaterea lor din mediul infracțional și internarea în centre sociale, dar intervine lipsa fondurilor. Nu există școală de corecție decât pentru minorii foarte periculoși, care sunt și arestați. E vorba de cei acuzați de omor, viol, tâlhării, copii despre care există suficiente elemente că sunt foarte periculoși. Noi îi știm, îi prelucrăm, dar neputând să-i arestăm, îi monitorizăm, apoi, când împlinesc 14 ani, îi arestăm. Chiar zilele trecute am arestat un minor de 14 ani cu multe furturi la activ”.Fapte de violențăReferitor la faptele de violență de care se plâng membrii familiei Nae, comisarul șef a ținut să-i asigure că la parvenirea tuturor documentelor, „respectivii” vor fi trimiși în judecată: „Avem și noi niște limite, probleme cu personalul insuficient, cu procedurile, dar nu trebuie să ne plângem, treaba noastră e să ne apărăm cetățenii! O să ne aplecăm imediat asupra acestui caz și o să găsim cât mai repede posibil soluții!”.