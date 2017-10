Medicul de gardă

La ce ajută amigdalele

„Sunt în mare încurcătură, chiar dacă e vară, copilul meu are necazuri cu amigdalele. Un doctor îmi recomandă să operez copilul, altul spune să mai aștept, că au și ele rolul lor. Pot afla, prin această rubrică, despre ce rol este vorba exact? Vă mulțumesc pentru înțelegere, Ileana”.xxxÎntr-adevăr, doamnă Ileana, după cum ne-a confirmat și dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, amigdalele au un rol clar. Mai exact, sarcina lor este să filtreze particulele care ajung în organism pe cale orală și să oprească la acest nivel bacteriile sau virusurile. Practic, le blochează să se deplaseze mai departe către alte organe.Căldura, cu problemele ei. Medicul ne-a explicat că unii se bazează pe faptul că temperaturile ridicate din sezonul cald ne-ar proteja de răceli. În realitate, nici vara organismul nu este mai puțin expus riscului de viroze și infecții, astfel încât să-i lăsăm liniștiți, de exemplu, pe cei mici să consume alimente și băuturi mai reci pentru a se răcori. Trebuie știut că atât amigdalita, cât și alte viroze respiratorii se declanșează mai ușor după ce consumăm alimente sau băuturi reci într-un mediu cu o atmosferă foarte caldă. Pe de altă parte, vara, sucul sau apa băute direct de la frigider, înghețata sau alte alimente reci nu fac altceva decât să irite amigdalele.În scopul protejării amigdalelor, se impun măsuri care să ducă la întărirea sistemului imunitar, pentru o mai bună protecție a organismului. Or, asemenea lucruri nu le poate dispune decât un medic. Așadar, prezentarea la un specialist este imperios necesară, căci el va ști dacă este sau nu cazul de operație, întrucât fiecare caz este unic.