Medicul de gardă

„La 64 de ani, risc dacă alerg?“

„N-am avut niciodată timp să fac mișcare, nici măcar să merg pe jos cât aș fi vrut. Recent am ieșit la pensie (am 64 de ani) și aș vrea să știu ce exerciții sunt permise ca să nu-mi risc sănătatea? Am, totuși, o vârstă și nici prea slab nu sunt. Vă mulțumesc” (Laurențiu Dornea).v v vStimate domnule Dornea, după cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, pentru persoanele mai în vârstă, activitatea fizică nu numai că nu este interzisă, dar este recomandată. Totul, din cauză că reprezintă cea mai bună formă de menținere a stării de sănătate. Referitor la activitățile fizice permise în această perioadă, cele mai indicate sunt mersul pe jos sau pe bicicletă, jogging-ul, dansul sau înotul. Atenție, activitățile fizice ar trebui să fie practicate de cel puțin trei ori pe săptămână, timp de 30 de minute. Întrucât înaintarea în vârstă afectează și performanțele funcțiilor cardiovas-culare, pulmonare și musculare, iar mișcările fizice constante ajută la prevenirea și tratarea bolilor bătrâneții, niciodată nu suntem prea bătrâni pentru a face mișcare. Iar scuze de genul «Sunt prea bătrân ca să fac mișcare!» își au justificare doar în situațiile în care persoanele respective sunt sfă-tuite de medici să se abțină de la orice tip de efort.La ce ajută mișcarea? Exercițiile fizice întârzie instalarea senilității, pentru că îmbunătățesc circulația la nivel neuronal, fac bine celor cu afecțiuni cardiovasculare, insu-ficiență respiratorie legată de vârstă, arteroscleroză, obezitate. Cine începe să facă mișcare de la 40-50 de ani, la 70 de ani va avea o capacitate de efort mult mai mare.