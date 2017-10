Cosmetica la domiciliu

La 58 de ani - machiaj discret

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Toată viața m-am machiat și m-am simțit bine în pielea mea. Acum am 58 de ani și nu pot să renunț, sub nici o formă, la obiceiul ăsta. Fiică-mea mă ceartă că sunt prea stridentă cu fardurile mele lucioase. Aș fi interesată dacă prin această rubrică, pe care o citesc, pot să aflu ce farduri de pleoape se pot folosi la vârsta mea sau dacă e mai bine, totuși, să renunț. Vă mulțumesc” - Luiza, din Ovidiu. După vârsta de 50 de ani, Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), atrage atenția că, în general, fardurile folosite trebuie să fie neapărat din categoria celor mate, nicidecum sidefate sau lucioase. Referitor la fardurile de pleoape pentru tenul matur, trebuie să fie și ele tot mate și în culorile potrivite (crem sau roz). Renunțați la produsele sidefate, pentru că sideful dă senzația de pliu accentuat. De asemenea, nu se recomandă con-turul sub ochi, din cauză că acesta scoate în evidență ridurile, cearcănele, pungi-le. Și rujul trebuie să fie mat și în culori calde.