"Juma’ de milion vechi ca să vizitezi Delfinariul este enorm!"

Oamenii cer desființarea taxei unice, de 50 lei, impuse chiar și pentru vizitarea unui singur obiectiv din cadrul Complexului Muzealde Științe ale Naturii Constanța, dar și „liberalizarea“ accesului în parcul din incintă.Conducerea complexului susține că taxa unică a salvat complexul de la faliment, iar, mai nou, accesul în parc este permis pensionarilor, însă pe bază de cerere către Consiliul Județean Constanța.Anul trecut, la începutul lunii august, întrucât criza își întinsese tentaculele și asupra acestui complex, conducerea instituției susți-nea că a fost nevoită să ia o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor în toate secțiile, subțierea schemei de personal și tariful unic, pe atunci de 35 lei, fiind două dintre ele. Mai mult, faptul că după nici o săptămână de la aplicare, încasările crescuseră cu 30 la sută, dădeau speranțe că măsurile vor scoate complexul din impas.Iritați peste măsură de faptul că trebuia să scoată mulți bani din buzunar chiar și pentru vizitarea unui singur punct de interes din cadrul complexului, oamenii au protestat, în speranța că se va renunța la acest sistem de plată.Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat, ba, mai mult, din 18 iunie 2011, tariful unic a crescut la 50 de lei, spre disperarea vizitatorilor: „Așa ceva este bătaie de joc și furt pe față. Practic, ți se bagă mâna adânc în buzunar și atunci când nu vrei să vizitezi tot ce funcționează în complex. Juma’ de milion vechi ca să vizitezi Delfinariul este enorm! Trebuie să se revină la tariful unic pe obiectiv, așa e corect!i” (Mariana Mitrea, 41 ani).„Parcă acolo ar fi minunile lumii!“Adriana Salcie (31 ani), are doi copii cu vârste între șase și opt ani, înnebuniți pur și simplu după delfini: „Ar fi în stare să renunțe și la mâncare, numai să vadă spec-tacolul cu delfini. E frumos, nu zic, dar ca să-i vezi, te costă la greu. Parcă acolo ar fi minunile lumii! Cum nu pot să-i las singuri, trebuie să intru și eu, iar distracția asta mă ustură la buzunar. Nu pricep de ce nu au acces gratuit copiii până în 14 ani, sau măcar zece! Înțeleg că e criză, dar și pentru noi tot criză este!”. Femeia este nemulțumită și de faptul că Microrezervația oferă prea puțin față de tariful plătit pentru vizitarea ei, iar taxa pentru accesul la Acvariu este nejustificat de mare (20 lei adulți și 10 lei elevi sau studenți, numai copiii sub cinci ani având acces gratuit).„Taxa unică ne-a salvat anul trecut!“Adrian Mînăstireanu, direc-torul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, ne-a explicat că efectele crizei au fost atenuate abia după introducerea taxei unice, iar faptul că ea a fost majorată, în acest an, de la 35 lei, la 50 lei, se datorează scumpirii, între timp, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA. Chiar și în aceste condiții, complexul tot pe linia de plutire se află, căci tariful unic nu acoperă sută la sută cerințele de supraviețuire, Consiliul Județean Constanța subvenționând, în continuare, primele cinci luni ale anului.Unde-i lege…Referitor la accesul gratuit al copiilor, directorul complexului a făcut trimitere la Legea muzeelor, care permite accesul gratuit la obiectivele de această natură numai copiilor sub cinci ani.Pensionarii - undă verde în parc!Un alt of, de data asta în mod special al riveranilor, este acela că accesul chiar și în parcul complexului, cunoscut drept o frumoasă zonă de agrement, cu alei și bănci, amplasate printre arbori și aranjamente vegetale, toate constituind o mini grădină dendrologică, este condiționat de cumpărarea unui bilet cu tarif unic.Directorul complexului ne-a spus că, în prezent, accesul pensionarilor este permis, dar numai după ce aceștia depun o cerere la Consiliul Județean Constanța și primesc aprobare în acest sens: „Până acum, am eliberat 21 de legitimații de acces în parc pentru pensionari”. Probabil că această informație nu a ajuns încă la urechile celor interesați să se relaxeze în acest parc.